Чому ціни зростають швидше, ніж очікувалося?

У Національному банку України визнали, що інфляція зростає швидше, ніж прогнозували. У січні її темпи сягнули 12,9% у річному вимірі. Чому це відбувається, і які прогнози регулятор має на решту року — дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.

Причини інфляції

Основними причинами інфляції Національний банк називає такі фактори: суттєвіше, ніж очікувалося, зростання адміністративно регульованих цін на товари і послуги, швидше збільшення вартості ринкових послуг, податкові та регуляторні зміни.

Також Національний банк нагадує, що причиною збільшення цін стало зростання виробничих витрат, зокрема, підвищення вартості електроенергії та витрат на заробітну плату. Втім, ці фактори раніше враховували у прогнозах, і фінансисти заздалегідь попереджали про зростання інфляції на початку року. Тоді причинами називали підвищення витрат і обмежену пропозицію продовольства через гірші минулорічні врожаї.

Що подорожчало найбільше

Серед низки товарів, подорожчання яких фіксують і Нацбанк, і гаманці українців, є продукти харчування. Наприклад, ціни на борошно та крупи зросли через ефект низьких минулорічних врожаїв. А от свинина, курятина й цукор здорожчали через наближення до цін країн-торговельних партнерів на тлі стійкого експорту.

На вартість оброблених продовольчих товарів вплинули витрати підприємств на електроенергію, оплату праці і логістику. Зокрема, йдеться про збільшення вартості хліба, м’ясопродуктів та олії. Причинами ж подорожчання імпортних сирів, чаю, кави, шоколаду — економісти називають зміну цін на світових ринках.

Вартість непродовольчих товарів зросла і через коливання курсу валют. А от здорожчання виробничих витрат призвело до підвищення цін на одразу кілька категорій: на послуги та фармацевтичні препарати. Ціни на алкоголь і тютюн зросли через коригування вартості та очікуване підвищення акцизів.

Причин для подорожчання пального кілька: зростання вартості сировини, логістичні проблеми через сезонні шторми у Чорному морі на початку року та підвищення акцизів.

Чи здешевшали якісь товари

Деякі товари не подорожчали, а окремі — навіть подешевшали. Насамперед, під час рекордно теплого січня виросла пропозиція яєць і молока, це дозволило трохи стримати ціни. Також через більшу пропозицію на ринку вдалося зменшити вартість кисломолочної продукції та вершкового масла.

У звіті Нацбанку йдеться, що ціни на взуття та одяг виявилися навіть меншими, ніж торік. А попри подорожчання пального, суттєвіше зростання цін на бензин стримала конкуренція між мережами АЗС. Адже сезонний попит зараз менший, і компанії намагалися зробити умови привабливішими для клієнтів.

Коли сповільниться інфляція

Інфляція зростатиме ще певний час. У макропрогнозі Нацбанку йдеться, що процес триватиме протягом перших місяців 2025. Водночас у другій половині року Нацбанк прогнозує стабільне зниження інфляції.

Посприяти цьому мають валютна політика держави, здешевшання продовольства після надходження нового врожаю, звуження фіскального дефіциту, а також помірний зовнішній ціновий тиск.