Чоловік з Тернопільщини ухилився від мобілізації, а згодом пішов у ЗСУ добровільно

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Андрія О. на вирок Гусятинського районного суду від 1 грудня 2023 року.

Як встановлено місцевим судом, 12 липня 2023 року 31-річний житель м. Хоросткова Андрій О. прибув до призовної дільниці 1-го відділу Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (надалі – РТЦК та СП) і пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої визнаний придатним до проходження військової служби. Відтак отримав повістку із зобов’язанням 14 липня 2023 року прибути до територіального центру для відправлення у військову частину. Проте Андрій О. до РТЦК не з’явився. У суді він зізнався, що дуже злякався, оскільки служив у пожежному взводі військової частини, навичок володіння зброєю та бойового досвіду не мав.

Вироком районного суду Андрія О. визнано винуватим за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період) та призначено три роки позбавлення волі.

Не погодившись із призначеним покаранням, захисник Андрія О. просив цей вирок скасувати та звільнити його підзахисного від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки. Вказав, що обвинувачений усвідомив неправильність своїх дій та добровільно мобілізувався до лав Збройних сил України і зараз проходить службу в одній із військових частин, а тому перестав бути суспільно небезпечною особою.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду скасувала вирок Гусятинського районного суду та звільнила Андрія О. від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України – у зв’язку зі зміною обстановки, а кримінальне провадження – закрила, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.