На Тернопільщині помічник лісничого привласнив понад 80 тис. грн

За вчинене чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Під час досудового розслідування слідчі Головного управління Національної поліції встановили, що 31-річний обвинувачений виконував обов’язки касира в одному із районних комунальних лісогосподарських підприємств. При звільненні з роботи інвентаризаційна комісія виявила нестачу понад 83 тисяч гривень. Як з’ясувалося, протягом чотирьох місяців чоловік не вносив кошти в касу підприємства.