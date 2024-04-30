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На Тернопільщині помічник лісничого привласнив понад 80 тис. грн

30.04.2024

Зоряна Деркач

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Кримінал, Новини, Оперативно, Тернопільщина

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За вчинене чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Під час досудового розслідування слідчі Головного управління Національної поліції встановили, що 31-річний обвинувачений виконував обов’язки касира в одному із районних комунальних лісогосподарських підприємств. При звільненні з роботи інвентаризаційна комісія виявила нестачу понад 83 тисяч гривень. Як з’ясувалося, протягом чотирьох місяців чоловік не вносив кошти в касу підприємства.

Зібравши достатню кількість доказів слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура. Помічнику лісничого інкримінують частину 4 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

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Теги: помічник лісничого, привласнив

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