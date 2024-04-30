На Тернопільщині помічник лісничого привласнив понад 80 тис. грн

За вчинене чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Зібравши достатню кількість доказів слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура. Помічнику лісничого інкримінують частину 4 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.