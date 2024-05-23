Чоловік з Тернопільщини ошукав двох поляків майже на 20 000 доларів

Зловмиснику з Тернопільщини, , який ошукав двох громадян Польщі на понад 18 000 доларів, загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Мешканці Польщі знайшли оголошення про продаж раритетного мотоцикла. Щоб його придбати потерпілі знайшли посередника в інтернеті, який запевнив, що допоможе їм з покупкою та доставить у Польщу. Свої послуги він оцінив у 2000 доларів.
Згодом покупці перерахували на банківський рахунок чоловіка кошти за мотоцикл, а це – понад 16 тисяч доларів та обіцяну суму за послуги «посередника». Після чого останній перестав виходити на зв’язок, повідомляють правоохоронці.
Поліцейські Борщова встановили особу шахрая. Ним виявився 38-річний мешканець Чортківського району. Він пояснив, що після отримання грошей передумав допомагати чоловікам.
За скоєне зловмиснику загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.