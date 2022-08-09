Тернопільська обласна організація Товариства Червого Хреста України спільно із Швейцарським Червоним Хрестом розробили спеціальну програму допомоги для внутрішньо переміщених осіб «Ukraine Crisis Pesponse».

З 1 по 5 серпня Тернопільський Червоний Хрест провів видачу ваучерів для внутрішньо переміщених осіб, повідомляють на сторінці організації.

Отримували допомогу внутрішньо переміщені особи, зареєстровані в Тернопільський громаді, які належать до таких категорій:

Люди з інвалідністю 1 та 2 груп.

Сім’ї, що виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Одинокі батьки/матері.

Багатодітні сім’ї.

Загалом за тиждень видачі ваучерної допомоги Червоний Хрест зареєстрували 312 заяв. Допомогу отримали більше 774 внутрішньо переміщених осіб. Загальна сума, на яку видали ваучерну допомогу, складає близько 1 704 800 млн грн.

Якщо хтось з наведених вище категорій переселенців, які зареєстровані в Тернополі, ще не отримали допомогу, то вони можуть це зробити, звернувшись безпосередньо за адресою: Гоголя, 2, м. Тернопіль.

Також Червоний Хрест надаватиме допомогу (2 200 грн) в громадах по Тернопільській області для переселенців вже названих 4-ох категорій. У 18-ти громадах внутрішньо переміщені особи вже отримали грошову допомогу.

Цього тижня команда Червоного Хреста знову вирушає в територіальні громади за визначеним графіком:

09.08.2022 — Заліщики ( з 10:00 до 16:00)

09.08.2022 — Монастирськ ( з 10:00 до 16:00)

10.08.2022 — Чортків ( з 10:00 до 16:00)

10.08.2022 — Золотий Потік ( з 10:00 до 16:00)

11.08.2022 — Трибухівці ( з 10:00 до 12:00)

11.08.2022 — Бучач ( з 12:00 до 14:00)

11.08.2022 — Язлівець ( з 14:00 до 16:00)

11.08.2022 — Заводське ( з 10:00 до 16:00)

Місця, де буде проводитися видача допомоги для ВПО, зареєстрованих у громадах Тернопільської області, можна уточнити у територіальних представників.