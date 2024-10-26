Чергова афера: жінці «почистили» картку на 60 тисяч гривень

Працівники поліції вкотре застерігають: оголошення про виплати – чергова пастка шахраїв, на який потрапляють чимало людей. Довіряйте інформації лише на офіційних сайтах.

У пастку потрапила жителька Тернопільського району, яка сподівалася на грошову допомогу, а в результаті втратила 60 тисяч гривень.

Співробітники поліції встановили, що жінка перейшла за посиланням, яке надійшло в месенджері, при тому вказала дані банківської картки, CVV-код та пін-код. Утім, замість нарахування коштів, відбулося їх списання. Як з’ясувалося, платформа – фішингова, яка від справжнього ресурсу відрізняється декількома символами.

За фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.

У відділі комунікації ГУ НП в області закликають: якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтеся за номером 0 (800)50-51-70.