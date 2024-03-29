Через негоду на Тернопільщині знеструмлено 39 населених пунктів

На Тернопільщині внаслідок сильних поривів вітру сьогодні, 29 березня, станом на 10 годину ранку, без електропостачання залишилось 39 населених пунктів області (з них 22 частково).

Внаслідок поривів вітру 17-22 м/с, відбулось аварійне пошкодження на лініях 10 кВ.

Бригади ВАТ «Тернопільобленерго» працюють над оперативним відновленням електропостачання.

Енергетики роблять все можливе, аби ця негода не спричинила тривалих перерв в електропостачанні.

У ВАТ «Тернопільобленерго» нагадують споживачам про правила електробезпеки під час негоди:

– не наближайтеся до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів;

– відходьте з небезпечної зони «гусячим кроком»;

– організуйте охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади.

У разі виявлення обірваного проводу лінії електропередачі телефонуйте до кол-центру ВАТ «Тернопільобленерго» за номером телефону 0-800-50-90-40.