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Через негоду на Тернопільщині знеструмлено 39 населених пунктів

29.03.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Новини, Теми, Події, Оперативно

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На Тернопільщині внаслідок сильних поривів вітру сьогодні, 29 березня, станом на 10 годину ранку, без електропостачання залишилось 39 населених пунктів області (з них 22 частково).

Внаслідок поривів вітру 17-22 м/с, відбулось аварійне пошкодження на лініях 10 кВ.

Бригади ВАТ «Тернопільобленерго» працюють над оперативним відновленням електропостачання.

Енергетики роблять все можливе, аби ця негода не спричинила тривалих перерв в електропостачанні.

У ВАТ «Тернопільобленерго» нагадують споживачам про правила електробезпеки під час негоди:

– не наближайтеся до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів;

– відходьте з небезпечної зони «гусячим кроком»;

– організуйте охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади.

У разі виявлення обірваного проводу лінії електропередачі телефонуйте до кол-центру ВАТ «Тернопільобленерго» за номером телефону 0-800-50-90-40.

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Автор: ВАТ «Тернопільобленерго»

Теги: без електропостачання, пориви вітру

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