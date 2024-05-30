Через ДТП у Тернополі на одній із вулиць ускладнений рух транспорту

Аварія з потерпілими трапилася сьогодні у Тернополі на вул. Микулинецькій. Патрульні попереджають водіїв, що на даній ділянці дороги ускладнений рух транспорту.
У патрульній поліції повідомили, що на місці аварії працюють патрульні, медики та слідчий по ДТП.
“До уваги водіїв ! У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою з травмованими, що сталася на вулиці Микулинецькій, рух транспорту ускладнений. На місці працюють патрульні, медики та слідчий по ДТП” – інформують поліцейські.
Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.
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