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Через ДТП у Тернополі на одній із вулиць ускладнений рух транспорту

30.05.2024

Ірина Нова

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Події, Оперативно, Тернопільщина, Новини

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Аварія з потерпілими трапилася сьогодні у Тернополі на вул. Микулинецькій. Патрульні попереджають водіїв, що на даній ділянці дороги ускладнений рух транспорту.

У патрульній поліції повідомили, що на місці аварії працюють патрульні, медики та слідчий по ДТП.

“До уваги водіїв ! У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою з травмованими, що сталася на вулиці Микулинецькій, рух транспорту ускладнений. На місці працюють патрульні, медики та слідчий по ДТП” – інформують поліцейські.

Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

Фото: Патрульна поліція Тернопільщини

 

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Теги: ДТП у Тернополі, аварія з потерпілими

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