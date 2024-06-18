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Частина Тернополя понад два тижні буде без гарячої води

18.06.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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Частина тернополян на сімнадцять днів залишиться без гарячої води, на ремонтний період 17 червня зупинили роботу котельні на вулиці Київська, 3с.

У зв’язку із підготовкою теплової мережі до опалювального сезону 2024-2025р.р. та виконанням гідравлічних випробувань дана котельня буде зупинена від 17.06. по 03.07.2024 р. (на сімнадцять днів), повідомляє КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”.

Подачу гарячої води буде припинено у житлові будинки за адресами:

Котельня Київська, 3с
ІТП
15 Квітня,15,17,19,21,23,25,27,29,31,35
15 Квітня,37,39,41,43,45
15 Квітня,1,3,3б,5,5б
15 Квітня,7,9
Київська,1,3,5,7, 9,11
Київська,16,18
Київська,4,8,10,12, 14
Бойчуків,1,1а,17
Бойчуків,3,5,7,9,11,13,15
Куліша,8,10
Куліша,1,3,4
Симоненка,2,4,6,8,10,12,16,18,20
Симоненка,1,3,5
Куpбаса,2,4,6
Куpбаса,5,9,11
Вишнівецького,3,5,7
Вишнівецького,2,4
Моpозенка,1,3,5,7
В.Великого,3,5,7
В.Великого,4,6,10
Лепкого 3,5,6,7,8,9,10,11,14
Тарнавського,10,12,14,16,18,20,22,24,26
Тарнавського,1,2,3,4,5
Любомира Гузара,1,2,3,5,6,7,8,9,11,13,15,17
Смакули,1
Київська,6
Захисників України,1,2,3,5
Злуки,53,55,57
ЦТП
Любомира Гузара,10,12
Злуки 27,29,31,33,35,39,41,43.

Також на ремонтний період зупиняється ділянка теплової мережі до житлових будинків по вул. Куліша,8,10; 15 Квітня,15,17,19,21,23,25,27,29,31,35 з 17.06. по 03.07.

 

Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 18 червня

 

Джерело: КП "Тернопільміськтеплокомуненерго"

Теги: Тернопіль, КП "Тернопільміськтеплокомуненерго", без гарячої води

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