Частина Тернополя понад два тижні буде без гарячої води

Частина тернополян на сімнадцять днів залишиться без гарячої води, на ремонтний період 17 червня зупинили роботу котельні на вулиці Київська, 3с.

У зв’язку із підготовкою теплової мережі до опалювального сезону 2024-2025р.р. та виконанням гідравлічних випробувань дана котельня буде зупинена від 17.06. по 03.07.2024 р. (на сімнадцять днів), повідомляє КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”.

Подачу гарячої води буде припинено у житлові будинки за адресами: