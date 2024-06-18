Частина Тернополя понад два тижні буде без гарячої води

Частина тернополян на сімнадцять днів залишиться без гарячої води, на ремонтний період 17 червня зупинили роботу котельні на вулиці Київська, 3с.
У зв’язку із підготовкою теплової мережі до опалювального сезону 2024-2025р.р. та виконанням гідравлічних випробувань дана котельня буде зупинена від 17.06. по 03.07.2024 р. (на сімнадцять днів), повідомляє КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”.
Подачу гарячої води буде припинено у житлові будинки за адресами:
Також на ремонтний період зупиняється ділянка теплової мережі до житлових будинків по вул. Куліша,8,10; 15 Квітня,15,17,19,21,23,25,27,29,31,35 з 17.06. по 03.07.
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