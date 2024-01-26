Будівництво на вулиці Шпитальній знову перевіряють

Законність будівництва багатоквартирних житлових будинків на території Тернополя перевіряють детективи Головного управління Нацполіції краю.

Як повідомили у відділі комунікації обласної поліції, правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели обшуки в одній із будівельних компаній. Слідчі вилучили всю документацію, аби вивчити її та переконатися, що усі об’єкти, а їх понад десять, зводяться відповідно до будівельно-технічних норм.

Нагадаємо, що ще у липні минулого року до начальника ГУНП в Тернопільській області звернулася місцева жителька. Жінка просила з’ясувати, чи законне будівництво житлового будинку на вулиці Шпитальній, через який руйнується приватне житло по сусідству. Сергій Зюбаненко виїжджав за вказаною адресою.

Полковник поліції доручив відповідним службам провести детальне вивчення справи й з’ясувати причини, через які затягується розслідування відкритих раніше кримінальних проваджень.

Тернопільський міськрайонний суд на час проведення досудового розслідування наклав арешт на земельну ділянку, але апеляційний суд його скасував, і роботи відновилися.

Законність забудов встановить слідство. Наразі відомо, що більшість земельних ділянок, на яких триває будівництво багатоквартирних будинків, перебувають у межах історичного ареалу Тернополя, й ці роботи порушують Закон України «Про охорону культурної спадщини». Не отримували підприємці й жодних дозволів та погоджень на проведення будівельних та земельних робіт.

Усі факти внесено в ЄРДР відповідно до чотирьох статей Кримінального кодексу. Власникам будівельної компанії інкримінують пошкодження об’єктів культурної спадщини, які перебувають у межах історичного ареалу міста (ст. 298 ККУ), внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей (ст. 366 ККУ), заволодіння грошовими коштами громадян у великих розмірах (ч.4 ст. 190 ККУ), а також порушення правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, що створює загрозу заподіяння майнової шкоди та здоров’ю людей, які проживають на суміжних земельних ділянках (ст. 275 ККУ).