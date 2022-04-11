– з 22:00 год. до 6:00 год. діє комендантська година, під час якої заборонено перебувати на вулиці без вагомих причин. Це стосується також роботи таксі, незалежно від форми власності. Підприємства, які мають укладені договори з таксі, повинні подати список транспортних засобів, номерних знаків, а також години, у які вони будуть курсувати. Усі працівники, тих чи інших структур, підприємств, повинні мати посвідчення або відповідні документи. Це стосується також служб таксі Uber та Uklon;

– уже 80 повісток вручили чоловікам, які перебували на вулиці після 22:00 год. без вагомої причини;

– за останні 2 доби вилучили 30 автомобілів у водіїв, які перебували за кермом в стані алкогольного сп’яніння;

– Тернопільщина замовила пошиття 1200 комплектів військової форми для терооборони;

– 28 заявок опрацьовано в області по релокації підприємств, 11 з них уже працюють;

– за останні 2 дні Тернопільщина сформувала та відправила на Харківщину понад 10 тисяч продуктових наборів, а також 300 тонн картоплі;

– у Тернополі організували для малечі цікаве дозвілля – “Українським дітям – українська книжка”. На захід прийшло понад 300 дітей;

– дитячі садки поки не планують відкривати;

– сьогодні у Тернополі попрощалися із Героєм Вадимом Теребієм. Військовий віддав життя, захищаючи Україну від ворога;

– Тернопіль продовжує передавати гуманітарну допомогу в області, які потерпають від російської агресії. Зокрема, у Миколаїв, за попереднім запитом, відправили продукти харчування, воду, засоби гігієни тощо;

– у Тернополі продовжують проводити військові вишколи. Такі навчання відбуваються двічі на тиждень – у середу та суботу. Усі охочі можуть записатися за номером 0674472560;

– з 14 квітня у Тернополі розпочнуть проводити майстер-класи з писанкарства, декорування кошиків тощо. Зокрема, цьогоріч впродовж шести днів працюватиме платформа «Великодні дзвони», долучитися до якої можуть усі охочі;

– поліція ініціювала проведення Ради Церков. На ній буде обговорено формат богослужіння на Великдень. Зокрема, планується перенести всі богослужіння під час комендантської години;

– сьогодні поліція приймає багато звернень від переселенців про звірства, вчинені окупантами. Закликаємо всіх, хто постраждав, звертатися до поліції, щоб можна було довести в трибуналах і судах звірства ворога;

– понад 200 поліцейських з Тернопільщини працюють в зоні бойових дій;

– нещодавно було заарештовано групу наркоторговців з 10 осіб. Прохання до громадян, повідомляти у поліцію, якщо ви бачите підозрілих людей, які можуть залишати у різних місцях підозрілі згортки;