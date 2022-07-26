Основна інформація щодо ситуації в Тернопільській області станом на 26 липня о 18:30:
- аграрії області уже зібрали 250 тис. тонн зерна це 11% засіяних площ. На сьогодні аграрії відзначають високу врожайність й очікують на ліпші показники збору врожаю, ніж минулого року;
- у Тернопільській клінічній лікарні виписують пацієнта, якому нещодавно здійснили пересадку серця;
- тарифи на комунальні послуги змінюватись НЕ будуть. 8 грн/куб. м, як і було;
- Тернопільщина переходить на альтернативні види палива;
- в області проводитимуть військові навчання, тому буде їздити військова техніка. Нагадуємо, що фото-відео фіксація заборонена;
- «Допомога армії від Тернополя» доставлена нашим захисникам. Цього разу поїздка була довгою та складною, волонтери потрапили під обстріли. Та все ж доставили захисникам більше півсотні посилок від рідних, а також військове обладнання, квадрокоптери, генератори, тактичне взуття, які ми довантажили зі складу;
- кількість укриттів у Тернополі збільшується. Їх облаштовують у житлових будинках. Всі ОСББ, управителі будинків мають зробити там порядок;
- триває оновлення інтерактивної карти міста з укриттями. На карту буде нанесено близько 30 нових місць, де можна заховатися під час повітряної тривоги. Якщо сховище, нанесене на карту, закрите під час тривоги – телефонуйте на номер інформаційної лінії 067-009-15-40;
- у Тернополі під час повітряних тривог зможуть працювати заклади громадського харчування і магазини, які мають безпечні укриття для персоналу та відвідувачів.