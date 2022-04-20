Сьогодні відбувся брифінг обласної військової адміністрації, основна інформація щодо ситуації у Тернопільській області станом на 20 квітня о 18:30 год:
– передали на передову великодні набори! У кожному кошику є листівка, яку намалювали наші дітки. Вони дякують захисникам за відвагу та бажають перемоги. Дитячі послання зміцнюють бойовий дух бійців, а великодні смаколики подарують атмосферу свята. Перед відправкою, кошики освятили священники;
– продовжуємо передавати нашим захисникам зброю, амуніцію. Сьогодні відправили на схід 1000 бронежилетів 6-го класу захисту для військових, які перебувають в зоні бойових дій;
– кожного дня Тернопільщина відправляє близько 10 тис. продуктових наборів у східні області. До пакування долучилася Чортківська міська рада, яка організувала додатковий пакувальний цех;
– у 36-ти громадах області дозволили продаж алкоголю;
– з 2 травня у Тернополі запрацюють дитячі садочки. Наразі орган місцевого самоврядування вивчає потребу тернополян у відвідуванні дошкільних закладів. Після цього буде визначено кількість закладів, які розпочнуть роботу. Планується, що працюватиме мінімум по одному дитсадку у мікрорайоні;
– разом з родинами переселенців – з Маріуполя, Запоріжжя, Харківщини, Луганщини, Криму та інших куточків країни, а також нашими військовими ми висадили 25 саджанців калини. Калиновий сад ростиме на території обласного державного архіву. Закликаємо й інші області долучитись до цієї акції і робити нашу країну квітучою;
– за минулу добу ще 2 автомобілі було вилучено у водіїв, які кермували автівками у нетверезому стані;
– у 2-й Тернопільській міській лікарні відкрили операційне відділення, яке оснащене сучасним обладнанням;
– в Тернополі біля драмтеатру почав працювати намет від організації ЮНІСЕФ. Там можуть отримати грошову допомогу сім’ї ВПО, які налічують більше 3-х дітей або у яких є діти з інвалідністю. Окрім цього там є дитячі ігрові кімнати, в яких діти можуть відпочивати;
– сьогодні відбулась зустріч із представником ООН, де обговорили питання покращення умов проживання внутрішньо переміщених осіб;
– на вулицях Тернополя триває поточний ремонт дорожнього покриття;
– сьогодні відправили великодні кошики одиноким літнім людям, малозабезпеченим сім’ям та родинам полеглих захисників України;
– з 27 квітня починають курсувати автобуси до дачних поселень;
– прийнято рішення про можливість застосування квадрокоптерів у денну пору доби сільськогосподарськими підприємствами із завчасним повідомленням поліції та військових;
– задля уникнення нецільового використання волонтерської допомоги, поліція буде вивчати потреби в гуманітарній допомозі, перевіряти правдивість даних волонтерських організацій та осіб, які потребують допомогу, задля уникнення шахрайства.