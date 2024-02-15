Календар риболова на 2024 рік

Використання календаря риболова на 2024 рік допоможе збільшити шанси на успішну риболовлю. За допомогою цього довідника ви зможете обрати оптимальний час та місце, плануючи свою подорож, знаючи, коли риба активна. Не забудьте ознайомитися з правилами та за можливості дізнатися більше інформації про водойму перед виїздом.

Під час складання риболовного календаря проаналізовані погодні показники, фази Місяця та інші фактори, що впливають на активність підводних мешканців.

Розрізняють 8 фаз супутника Землі:

– Молодий Місяць. У цей час не варто очікувати гарного улову, адже риба в цей період не надто активна.

– Тонкий серп (І чверть) – сприяє усім починанням. Якщо повністю зосередитися на цій справі, то і результат риболовлі буде хорошим.

– Половина місячного диска (ІІ чверть) – риба у цей час не дуже активна.

– Повний диск супутника – вдалий час для риболовлі.

– Убуває Місяць, риба теж затихає. Щоб щось зловити, рибці потрібно запропонувати щось смачне.

– В період щербатого Місяця краще побути з родиною, адже мала ймовірність щось упіймати.

– На VII стадії можна розпочати підготовку і морально налаштуватися.

– Старий Місяць – риба не активна, на поверхні практично не з’являється.

Отже, враховуючи усі дані про розташування Місяця і його фази, кожного року складають риболовний календар.

Березень

Варто пам’ятати, що триває заборона вилову риби на зимувальних ямах, яка діятиме до початку весняно-літньої нерестової заборони 2024 р., а також те, що з 15 лютого по 31 березня встановлюється заборона на вилов щуки звичайної.

У березні риболовля стає захопливішою, адже з’являються перші відкриті ділянки водойм, де рибалки мають можливість випробувати риболовлю на спінінг або поплавкову вудку.

На що краще ловити?

Варто використовувати наживки тваринного походження, такі як мотиль і черв’як. Для успішної ловлі рекомендують використовувати великих черв’яків і натягувати їх на гачок близько до повідця, приховуючи вістря гачка. Дрібних черв’яків і мотиля можна використовувати групами. Мотиль є універсальною наживкою для будь-якого сезону, для його використання рекомендують гачки темного кольору з тонким дротом, наприклад, № 2, 3 або № 3,5.

Кращі дні для риболовлі у березні: найкраще клюватиме: 1-6, 13, 19-21, 28-31; добре клюватиме: 14-18, 27.

Квітень

Варто пам’ятати, що у квітні розпочинається нерест і потрібно дотримуватися правил. Досвідчені рибалки знають, що саме цей місяць визначає початок повноцінної риболовлі.

До наживок варто віднести тільки ті, які мають тваринне походження. Також слід враховувати короїди (личинки хрущів) як ефективну наживку для риболовлі.

Кращі дні для риболовлі у квітні: найкраще клюватиме: 1-2, 11-18, 28-30; добре клюватиме: 3-5, 19, 26-27.

Травень

Очікуйте успішну риболовлю саме в травні. У цей період більшість коропових риб стають активними і починають інтенсивно полювати за їжею.

На що краще ловити?

Карп та карась поступово переходять на великі тваринні насадки в харчуванні. Якщо ранньою весною опариш і мотиль є найпривабливішими для них, то в травні вони віддають перевагу черв’якам. У цей період можна спостерігати клювання на манку, хліб, консервовану кукурудзу і перловку.

Кращі дні для риболовлі у травні: найкраще клюватиме: 1, 11-18, 26-31; добре клюватиме: 2-4, 19, 25.

Червень

Червень – один із найкращих місяців для ловлі карася. У цей період часто можна зустріти трофейні екземпляри, а клювання менших за розміром риб вражає своєю активністю.

Для успішної риболовлі в червні використовують такі наживки, як перлова крупа, парена пшениця та черв’яки.

Кращі дні для риболовлі у червні: найкраще клюватиме: 9-16, 25-30; добре клюватиме: 1-3, 17, 23-24.

Липен ь

У спекотні дні риба може відчувати дискомфорт та стати менш активною, тому варто робити акцент на глибокі місця і ловити рибу як вранці, так і ввечері.

Кращі дні для риболовлі у липні: найкраще клюватиме: 8-15, 24-27; добре клюватиме: 1-2, 16, 22-23, 28-31.

Серпень

Зменшення температури води створює більш комфортні умови для активності риби.

На що краще ловити?

Для хижаків, які вже наситилися, хорошими наживками є живець, п’явка, линючий рак, курячі потрухи, жаба.

Для річкових вдалими приманками є личинки комах і гнойовий хробак. Озерні риби, такі як короп, сазан, карась, можна ловити на макуху з рослин, таких як соняшник, коноплі, льон, кукурудза, горох, а також на розпарені зерна злаків. Дрібна риба добре реагує на хліб, манку і бовтанку.

Кращі дні для рибалки у серпні: найкраще клюватиме: 7-14, 23-26; добре клюватиме: 15, 21-22, 27-30.

Вересень

У вересні важливим аспектом риболовлі стає маскування і вдалим варіантом є ловля з човна або за допомогою спінінгу.

Вереснева риболовля стає більш успішною за використання гнойових черв’яків як насадки. Щодо підгодовування, воно залишається незмінним – пшоняна каша, макуха і висівки.

Також у вересні активно живиться щука. Під час спінінгової ловлі рекомендується використовувати великі блешні, оскільки розмір видобутку хижаків зростає до осені.

Кращі дні для риболовлі у вересні: найкраще клюватиме: 5-12, 21-24; добре клюватиме: 13, 19-20, 25-28.

Жовтень

В жовтні риболовля ускладнена частими дощами та холодними вітрами, що створює важкі умови, особливо у другій половині місяця.

На що краще ловити?

Краща наживка – мотиль.

Кращі дні для риболовлі у жовтні: найкраще клюватиме: 5-12, 21-24; добре клюватиме: 13, 19-20, 25-27.

Листопад

Листопад – передвісник зими, із першими заморозками на поверхні малих озер формується тонкий лід. Зазвичай до середини листопада риболовля практично припиняється через нестійкий лід.

У листопаді найкраща наживка – мотиль.

Кращі дні для риболовлі у листопаді: найкраще клюватиме: 4-11, 20-24; добре клюватиме: 13, 19-20, 25-27.

Грудень

В грудні морози міцніють, а сніговий покрив стає стійким. Груднева риболовля особливо успішна при використанні великих зимових блешень і жерлиць, які часто привертають увагу окунів, а також щук і судаків.

Кращі дні для риболовлі у грудні: найкраще клюватиме: 3-10, 19-22; добре клюватиме: 11, 17-18, 23-26.

Тож гарного улову вам!