Борщ з грибами чи рибою, або В кожному регіоні свій рецепт

Його готують у кожній українській сімʼї. Існує 70 рецептів цієї смачної страви. Секрети приготування передаються з покоління в покоління. І в кожної господині свій, особливий, рецепт. Звісно, мова йде про борщ. Його ще називають «смачним кодом» українців.

Який регіон, такий і борщ

А ви знали, що Тарас Шевченко полюбляв борщ з риби? Можливо, навіть не куштували такого. Хоча борщ з риби дуже популярний на півдні України. Кожному регіону України притаманний індивідуальний рецепт цієї смачної страви. До прикладу, борщ з грибами найчастіше готують на Поліссі. Зокрема, у Житомирській області основний інгредієнт борщу – в’ялені в’юни та гриби. А у Чернігівській області – “переяславський”борщ. Його готують з грибними “вушками”. У давнину на Галичині борщ був рідким, без картоплі, і заправлявся засмажкою, а для кислинки додавали вишневий або яблучний сік.

Відмінності у рецептах виникали, зокрема, через різницю в кліматі та доступності продуктів. Існує ще зелений борщ, його готують із додаванням щавлю.

Чому борщ називають борщем

Історія цієї страви налічує кілька століть, і досі точаться дискусії про те, коли і як саме з’явився борщ. Існує кілька версій походження борщу. Вважають, що його вперше приготували у Київської Русі ще в XIV столітті.

Щодо назви, то вона походить від слів «бор» і стародавнього «щ», що означають «червоний», а також присутність капусти в рецепті. Інші вважають, що слово «борщ» походить від рослини борщівник, яку додавали в найперший борщ.

Борщ на карті України

В Україні є населені пункти з цікавим назвами, які пов’язані з традиційною українською стравою — борщем. Наприклад, на Тернопільщині є невеличке містечко Борщів. Восени тут традиційно проводять фестиваль «Борщʼїв». А сіл із назвою Борщівка є в кількох регіонах України. Зокрема, на Волині, Хмельниччині, Тернопільщині. А село з назвою Борщі розташоване у Рівненській області. Це ще раз підкреслює важливість та поширеність цієї страви в різних регіонах країни.

Свято без борщу не свято

Зазвичай борщ готували у неділю. Також ця страва була чи не основною зі страв на храмових святах, весіллях, родинах, хрестинах та поминках. На Святвечір подавали пісний борщ із грибами, обов’язково густий — “щоб весь рік був багатим”. На Великдень його неодмінно готували зі свининою.

Найдорожчий борщ

Борщ «Київський» це один із найдорожчих рецептів серед усіх борщів. Його готувати непросто. За основу «Київського борщу» беруть бульйон, який готують із баранини, яловичини та свинини. А ще туди додають хлібний квас. Цікаво, чи й досі хтось готує «Київський борщ».

Борщ і Сталін

5 березня 1953 року помер радянський лідер Йосип Сталін. Поки комуністи по всьому світу оплакували смерть одного з найжорстокіших диктаторів XX століття, власник ресторану “1203” у Вашингтоні побачив у цій події можливість привернути увагу до свого закладу. Попри поширену в інтернеті версію, Боб Зайдель не був представником української діаспори. Він просто виявився кмітливим бізнесменом, який вирішив відзначити день смерті радянського тирана, пригощаючи клієнтів ресторану безкоштовним борщем. А щоб акція набула розголосу він запросив журналістів. Збереглася світлина того часу на якій офіціантка Елейн Кінан вивішує табличку із запрошенням на безкоштовний борщ.

Як бачимо, історія борщу багата і цікава. Страва ще переживе не одну “еволюцію”, втім, одне можемо знати напевне – його будуть й надалі готувати у кожній українській родині.