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Головна / Новини / “Бородаті феї” із 105-ї тернопільської бригади знищили розвідників рф
28.05.2025
Галина Кіт
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Війна з рф, Теми, Новини, Суспільство
На фронті продовжують ефективно діяти ударні безпілотники 105-ї бригади ТрО.
«Бородаті Феї» з 85 батальйону результативно відпрацювали парою «Вампір» і «Мавік»: мінус двоє загарбників, які намагались проводити розвідку боєм.
Теги: 105 окрема бригада територіальної оборони, Мавік, розвідники, війна
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