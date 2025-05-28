“Бородаті феї” із 105-ї тернопільської бригади знищили розвідників рф

На фронті продовжують ефективно діяти ударні безпілотники 105-ї бригади ТрО.

«Бородаті Феї» з 85 батальйону результативно відпрацювали парою «Вампір» і «Мавік»: мінус двоє загарбників, які намагались проводити розвідку боєм.