01.02.2024 13:02

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Бойові «пташки» для ЗСУ придбали працівники Великобірківської селищної ради

01.02.2024

Зоряна Деркач

53

Життя, Новини, Тернопіль, Війна з рф, Тернопільський район, Про це говорять

Поширити:

Якщо українці в тилу не будуть думати про тих, хто зараз на фронті, то фронт буде там, де тил. І це – істинна правда! Поки наші мужні хлопці і дівчата, ризикуючи власними життями, нещадно б’ють клятого окупанта, решта українців мають робити усе, щоб їм допомогти. Кожна область, район, громада, містечко, село і навіть хутір мають бути об’єднані довкола однієї мети – наближення перемоги.

Це добре розуміють у Великобірківській селищній раді. З початку війни люди допомагають війську. Цього разу працівники селищної ради організувались і за власні кошти придбали та передали на фронт дрони-камікадзе, які допоможуть ефективно вести розвідку, виявляти позиції ворога.

«Дрони передано для військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 105 ОБр ТрО, які перебувають у зоні бойових дій. Нехай ці «пташки» виконають свою місію, допоможуть якомога швидше вигнати ворога з рідної землі», – зазначили у селищній раді.

Все буде Україна!

Теги: дрони для ЗСУ, Великобірківська селищна рада

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні


© 2014-2023. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах