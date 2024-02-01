Бойові «пташки» для ЗСУ придбали працівники Великобірківської селищної ради

Якщо українці в тилу не будуть думати про тих, хто зараз на фронті, то фронт буде там, де тил. І це – істинна правда! Поки наші мужні хлопці і дівчата, ризикуючи власними життями, нещадно б’ють клятого окупанта, решта українців мають робити усе, щоб їм допомогти. Кожна область, район, громада, містечко, село і навіть хутір мають бути об’єднані довкола однієї мети – наближення перемоги.

Це добре розуміють у Великобірківській селищній раді. З початку війни люди допомагають війську. Цього разу працівники селищної ради організувались і за власні кошти придбали та передали на фронт дрони-камікадзе, які допоможуть ефективно вести розвідку, виявляти позиції ворога.

«Дрони передано для військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 105 ОБр ТрО, які перебувають у зоні бойових дій. Нехай ці «пташки» виконають свою місію, допоможуть якомога швидше вигнати ворога з рідної землі», – зазначили у селищній раді.

Все буде Україна!