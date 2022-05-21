Викликали до військкомату з “білим” квитком та відправили на медкомісію – чи законно це, чи можуть мобілізувати з білим квитком та на яких підставах – у матеріалі ТСН.ua Під час воєнного стану

“Білий” квиток означає “категорію” придатності громадянина до служби й до мобілізації залежно від виду та ступеня захворюваності особи. Придатність згідно з видом та ступеню захворюваності визначає Військово-лікарська (ВЛК) комісія.

Військово-лікарською (ВЛК) комісією визначаються такі категорії обмеженості до служби:

“Обмежено придатний до військової служби”,

“Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час”,

“Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку”.

В умовах воєнного стану особи “обмежено придатні до військової служби” та “непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час” можуть служити та бути призваними під час мобілізації, нести службу в тилу. Звільняються від мобілізації лише ті громадяни які мають “білий” квиток категорії “Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку”.

Особливості стану здоров’я осіб з обмеженою придатністю враховуються під час призову на службу. Військово-лікарська комісія зазначає які види служби та роботи відповідно віку, спеціальності, хвороби протипоказані призовнику.

Згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджене наказом МОУ від 14.08.2008 № 402:

Визнані обмежено придатними до військової служби не можуть бути мобілізованими до високомобільних десантних військ, плавскладу, морської піхоти, спецспоруд.

Військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.

Чи можна перетнути кордон України з обмеженою придатністю

В умовах воєнного стану виїхати за кордон можуть усі громадяни України, окрім громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Серед виключень є чоловіки, які мають:

посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік,

висновок військово-лікарської комісії про непридатність.

Тобто виїхати за кордон можуть лише громадяни з військовим квитком, в якому визначена непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Обмежено придатні у воєнний час не можуть виїхати за межі України. Заборона не стосується в`їзду, в`їхати на територію України можна.