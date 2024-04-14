Біля Тернополя палії трави отримали штрафи

Працівники муніципальної інспекції з поліцейським офіцером громади Шеремендою Андрієм та провідним інспектором ДСНС України у Тернопільській області Богуцьким Андрієм виявили двох паліїв трави.

“Ними виявилися мешканці сіл Глядки та Чернихів. Нехтуючи усіма правилами протипожежної безпеки у весняно-літній період, чоловіки спалювали залишки сухої трави на землях сільськогосподарського призначення чим порушили ст.27 ЗУ «Про рослинний світ» та ст.63 ЗУ «Про тваринний світ». Порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.77-1 КУпАП (самовільне випалювання рослинності або її залишків) та накладено штраф у розмірі 3060 грн. Рятувальники зазначають, що палити суху траву дуже небезпечно, зокрема під час спеки. Це призводить до загибелі не лише рослин, а й тварин. Крім того, під час горіння у повітря виділяються шкідливі для органів дихання речовини”, – відзначили в управлінні муніципальної інспекції у Тернопільській області.