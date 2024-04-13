Повелися як варвари: працівники агрофірми нардепа з Тернопільщини понесуть відповідальність

Наприкінці січня минулого року у Настасові трапився резонансний злочин. Хоча як злочин, швидше працівники знаного в області аграрного підприємства здійснили наругу над чоловіком, який помер на робочому місці.

У двох словах нагадаємо. Отже, померлий працював на агропідприємстві народного депутата партії “За майбутнє” Івана Чайківського. Працював нелегально, не був офіційно оформлений. Тож, коли на робочому місці йому стало зле, а за лічені секунди він помер, працівники не вигадали нічого кращого, ніж закинути бездиханне тіло у ківш навантажувача, вивезти за межі агрофірми і викинути просто посеред дороги. Мовляв, не бачили, не знаємо…

У поліції кажуть все б нічого, чоловік помер природною смертю. слідів насильства на тілі не виявили, але те, як повелися на підприємстві з тілом бідолашного, викликає безліч питань і обурення. Більше того, опісля інциденту на підприємстві відмовилися надавати поліції дані з камер відеоспостереження.

Можна припустити, що і блокування передачі правоохоронцям даних з відеокамер, і неофіційне працевлаштування не могло відбутися без відома керівництва підприємства Чайківськог

Днями у поліції відбулася прес-конференція для місцевих ЗМІ. Обговорювали низку важливих для області питань, зокрема й резонансний випадок у Настасові. Так ось начальник обласного управління поліції Сергій Зюбаненко повідомив наступне:

«Ця справа народилася з принципової позиції поліції. Могли просто банально, як це, на превеликий жаль, буває – немає ознак насильницької смерті, дали довідку, поховали і нема проблем. Але нам стало цікаво, чому та людина там опинилася, і побачили, що людина померла в іншому місці. Ця справа принципова, бо вона має моральні критерії. Не можна так робити з людьми. Днями оголосимо підозри. Зібрано докази, люди, які були в цьому задіяні, понесуть відповідальність. Скільки саме буде підозр невдовзі повідомимо, наразі підозри на погодженні», – сказав начальник поліції.

Водночас , головний полісмен області запевнив, що після відкриття кримінального провадження спроби домовитися чи якогось тиску на слідчих зі сторони ні власника бізнесу, ні політиків не було.

«Якби почалося щось подібне – то це б швидко зафіксували і відкрили б ще одне провадження. Загалом я далекий від думки, що в тому, що сталося, задіяні власники чи якісь вищі посадовці підприємства. Чомусь люди прийняли таке рішення і тепер за це будуть відповідати», – озвучив «головних» винуватців Зюбаненко.

Очікуватимемо інформації, кому ж оголосять підозри. І чи будуть претензії до власника підприємства за «сірі» схеми з працевлаштуванням і несплатою податків у час війни, коли казна як ніколи потребує фінансових надходжень.

ЗМІ обурив і той факт, що охорону на агрофірмі очолює колишній правоохоронець, якого зі скандалом вигнали з лав поліції. Мовляв, саме за його наказом працівники і вчинили таку жорсткому наругу над тілом людини. Тож зрештою виникло чимало питань як до головного охоронця фірми, його методів “залагодити ситуацію”, так зрештою і до його роботодавця, який або закриває на це очі, або ж дає добро…

Позаяк варто відмітити правоохоронців нашого краю, які таки вирішили відстояти справедливість, людяність, не закрили справи. Слідство досі триває. На винуватців чекає суд.