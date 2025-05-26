Під Бахмутом загинув 27-захисник з Тернопільщини

Знову гірка звістка з фронту надійшла на Тернопільщину, при виконанні бойового завдання загинув 27-річний Юрій Кошик.

Про гірку втрату повідомили у Бучацькій міській раді.

“З болем у серці повідомляємо про втрату на війні нашого земляка, Героя України – Юрія Васильовича КОШИКА, 1998 року народження із с. Білявинці. Стрілець-помічник гранатометника загинув при виконанні бойового завдання 12.07.2024 р. поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району, Донецької області.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким захисника. Нехай Господь дає сили пережити це горе. А душа нашого Героя спочиває з миром,” – йдеться у повідомленні.

Про час зустрічі та дату прощання з воїном буде повідомлено додатково.