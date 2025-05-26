Внаслідок важкого поранення помер 48-річний захисник з Тернопільщини

25 травня відійшов у вічність 48-річний стрілець-гранатометник з Тернопільщини Віктор Миколайович Тур.

Важке поранення воїн отримав ще 12 січня внаслідок мінометного обстрілу на Покровському напрямку. Майже пів року медики боролися за його життя, рідні молилися, сподівалися на диво… На жаль, серце Віктора зупинилося.

Про важку втрату повідомив голова Трибухівської громади Олег Ковдрин.

Сьогодні, 26 травня, близько обіду захисник назавжди повернеться до рідного дому. Траурний кортеж їхатиме з Чорткова до села Медведівці із зупинкою у селі Трибухівці біля пам’ятника “Борцям за волю України” та на роздоріжжі у Бучачі біля монумента Христу-Спасителю.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Віктора.