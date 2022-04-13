Близько 150-ти добровольців батальйону територіальної оборони Тернопільської обласної ради оборонятимуть наш край. Серед них, як воїни, які пройшли війну на Сході України, так і ті, хто за покликом серця став на захист рідної держави після повномасштабного вторгнення ворога.