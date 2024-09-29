Бегонія кімнатна — догляд в домашніх умовах та найпопулярніші види

Яскраві візерунки на розкішних асиметричних листках чи воскові квіти в пишних суцвіттях — бегонія кімнатна настільки різноманітна, що своя улюблениця знайдеться для кожного. І хоча у кожної бегонії є свої особливості, вирощувати їх зовсім не складно.

Головне — подбати про правильні умови та полив. У цій статті поговоримо про догляд, комфортні умови та найпопулярніші види кімнатної бегонії.

Бегонія (Begonia) — величезний рід декоративних рослин, що об’єднує майже 1 тисячу видів — трав’янистих, бульбових і чагарникових, повзучих, пряморослих і ампельних, з квітами різних розмірів і будови. Листя у бегоній завжди щільне, асиметричне, з дуже цікавим забарвленням.

Щоб легше було орієнтуватися в розмаїтті видів кімнатної бегонії, варто поглянути на найяскравішу рису — листя або цвітіння. Відповідно всі види кімнатної бегонії можна розділити на дві групи: декоративно-листяні бегонії чи квітучі.

Види декоративно-листяних бегоній

Дрібні рожеві чи білі квіти таких бегоній теж красиві, але все ж залишаються другорядними. Всю увагу привертають розкішні оксамитові текстури, візерунки та форми листя.

Бегонія рекс, або Бегонія королівська (Begonia rex) — справжня класика, з густими кущами й великим серцевидним листям, прикрашеним різноманітними сріблястими та пурпуровими візерунками. Саме її розкішні сорти найчастіше зустрічаються в продажу.

Бегонія масонська (Begonia masoniana) — улюблениця з великим гофрованими листками, прикрашеними коричневими плямами.

Бегонія металева (Begonia metallica) — напівчагарник з оливково-металевими зверху та червонуватими знизу листочками.

Бегонія багатолистна (Begonia foliosa) — густа, кущоподібна бегонія з дуже дрібним листям.

Бегонія плямиста (Begonia maculata) — яскравий різновид зі схожими на бамбукові стеблами та вкритим білими плямами, загостреним, вухоподібним листям.

Бегонія діадема (Begonia diadema) — яскравий вид бегоній із сріблясто-рожевим, сильно зубчастим листям і насичено-червоними черешками.

Бегонія Фіста (Begonia feastii) — найневибагливіша бегонія з блискучим листям.

Бегонія тигрова, або Бегонія Бауера (Begonia bowerae) — пишно листа бегонія з оксамитовим серцеподібним зеленим листям, темні плямки на якому формують «тигрові» візерунки.

Декоративно-листяні бегонії вирощуються за загальними правилами догляду за кімнатними бегоніями.

Бегонія багатолистна (Begonia foliosa). © thebegoniabrigade

Найпопулярніші види квітучих бегоній

Щоб ці види бегонії кімнатної перетворилися на живі букети у горщиках, їм потрібен дещо особливий підхід. Хоч квітучі бегонії загалом не набагато вимогливіші до умов та догляду.

Бегонія гібридна, або Бегонія зимова, або Бегонія елатіор (Begonia × hiemalis, Elatior hybrid) — сучасні сорти, що заполонили всі прилавки та стали взірцевим подарунком. Великі квіти на темному листі пишних кущиків висотою до 25 см виглядають, як букети.

Гібриди групи «Елатіор» вимагають для зацвітання 2-2,5 місяці обмеженого до 9 годин світового дня, бояться будь-яких різких змін. Їх пересаджують щорічно, після цвітіння, обрізаючи пагони до коротких пеньків.

Бегонія бульбова (Begonia Tuberhybrida Group, Begonia x tuberhybrida) — особливий вид з потовщеною бульбою, що випускає серцевидне листя та махрові чи прості квітки діаметром від 5 до 20 см, що за формою нагадують нарциси, півонії, троянди.

Особливе місце серед бульбових бегоній займає бегонія ампельна — група витривалих гібридів з довгими, спадаючими пагонами, що утворюють каскади.

Особливості вирощування бегонії бульбової:

після відцвітання поливи скорочують до повного відмирання надземних частин; бульби тримають на періоді спокою в ґрунті чи без при +10…+15 °C; висаджують бульби так, щоб третина залишалася над субстратом.

Бегонія вічноквітуча та її гібриди (Begonia semperflorens, Begonia x semperflorens-cultorum) — низька бегонія, з соковитими пагонами і дрібним листям, верхівковими суцвіттями біло-рожевої палітри.

Ця бегонія на клумбі стала справжньою зіркою, але може вирощуватися і як бегонія кімнатна. Вона зацвітає при тривалості світлового дня від 14 годин. І обожнює свіже повітря.

Бегонія кімнатна після покупки

Навіть ретельно обрані здорові бегонії вдома все одно 2-3 тижні будуть страждати від стресу. Щоб уникнути помилок і не втратити цінні кущики, треба правильно доглядати за бегонією після покупки:

розмістіть рослини в м’якому освітленні та температурі близько +18 °C, віддалено від інших рослин;

підтримуйте постійну легку вологість субстрату та повітря;

відмовтесь від підживлень.

Умови, комфортні для всіх видів кімнатної бегонії

Більшість бегоній обожнюють яскраве, але розсіяно-м’яке світло. Лише бульбова бегонія більш сонцелюбна. Легкий напівзатінок чи екран від прямих променів дозволяє листям розкрити всю красу візерунків та відтінків, а квітам — довше зберігати декоративність.

Бегонія кімнатна швидко втрачає красу при нестачі світла і так само швидко вигорає на прямому сонці. Орієнтуватися краще на метрову відстань від південних вікон і м’яке освітлення східних та західних підвіконь.

В холодну пору року, коли світловий день закороткий, бажано досвічувати або переміщати на більш яскраві вікна всі квітучі та листяні бегонії. Єдиний виняток — бегонія елатіор протягом 2-2,5 місяців вимагає обмеження світлового дня для стимуляції цвітіння.

Всі без винятку бегонії обожнюють стабільні температури, не виносять перепадів, переохолоджень і спеки, особливо страждають біля обігрівачів. Рослинам ідеально підходять середні кімнатні температури від +18 до +22 °C. Понижуючи температуру до +18 °C можна продовжити цвітіння всіх видів.

Бегонії обожнюють провітрювання і потребують вільної циркуляції повітря навколо кущів. Але бояться протягів і постійного переставлення, коли цвітуть — навіть найменшого обертання. На свіже повітря можна виносити лише бегонії бульбові та вічноквітучі.

Бегонія кімнатна — догляд

Поливаючи бегонії, варто пам’ятати, що ці рослини погано реагують на пересихання субстрату, гинуть від застою води і обожнюють стабільну, але легку вологість.

Щоб її підтримати, достатньо поливати бегонії відразу після пересихання верхнього шару субстрату влітку та вдвічі рідше взимку. Листя та пагони мочити не бажано. Вода для поливу бегоній підійде лише м’яка.

Для цих кімнатних рослин потрібна хоча б середня вологість повітря, при спеці — висока. Обприскувати рослини не можна, для регуляції вологості підійдуть лише зволожувачі чи ємності з водою.

Підживлення для всіх бегоній вносять лише в періоди активного росту та цвітіння: якщо рослина не випускає нові листки, «завмерла», підживлення краще зупиняти навіть влітку.

Для декоративно-листяних бегоній використовують добрива для листяних рослин з підвищеним азотом, для квітучих — з підвищеним вмістом калію та фосфору. Вносять добрива 1 раз у 2 тижні, наполовину зменшуючи стандартну концентрацію по інструкції.

Бегонії можна формувати, прищипуючи верхівки пагонів. Зів’яле листя потрібно видаляти оперативно. Догляд за бегонією після цвітіння включає обов’язкове оперативне видалення квітконосів навіть у листяних видів.

Якщо бегонія кімнатна «лисіє», старіє, її завжди можна омолодити розділенням чи вкоріненням пагонів.

Коли і як пересаджувати бегонію

Єдина ознака, яка вказує на потребу змінити горщик для всіх видів бегоній, крім елатіор та бульбових — нестача простору для розростання і повне заповнення попереднього горщика.

Бегоніям потрібен особливий субстрат — грубий, повітропроникний, родючий, з домішками перліту чи інших розпушувачів. Ідеальний варіант — готові землесуміші для бегоній або суміш торфу, дернової та листяної землі.

Бегонії вимагають високого дренажу. Розмір горщиків краще підбирати відповідно до об’єму коренів, збільшуючи на 2 см від попередньої ємності. Найкраще ці рослини ростуть у горщиках, висота у яких менша за діаметр.

Рівень заглиблення при пересаджуванні потрібно зберігати звичним. Земляну грудку не руйнуйте, намагаючись не контактувати з ламкими, соковитими пагонами та коренями.

Після пересадки бегонії бажано притінити на декілька днів для прискорення адаптації.