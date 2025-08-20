20.08.2025 15:04

«Бджілка» з Тернопільщини: бойова медикиня 42-ї бригади рятує життя на фронті

20.08.2025

Галина Кіт

Суспільство, Інтерв'ю, Війна з рф, Теми, Тернопільщина, Новини

Вона – «Бджілка», бойова медикиня 42-ї окремої механізованої бригади, чия невтомна праця та відвага рятують життя українських захисників на передовій. Її позивний відображає не розмір чи тиху вдачу, а надзвичайну працьовитість і стійкість у найскладніших умовах війни.

Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, «Бджілка» без вагань прийшла до Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП). Вона знала, що її місце – поруч із побратимами. Сьогодні вона виконує одну з найвідповідальніших місій – рятує поранених під час бойових дій.

В інтерв’ю, опублікованому групою комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП, «Бджілка» розповіла про найважчі моменти своєї служби. Одним із них стала евакуація важко пораненого бійця під час щільного мінометного обстрілу. У таких ситуаціях рішення потрібно приймати миттєво, діючи холоднокровно та швидко, адже кожна секунда може стати вирішальною. Її історія – це приклад відваги, рішучості та віри у власні сили.

«Не бійтеся долучатися до війська. Збройні Сили України — це люди, які вміють захищати, рятувати та перемагати», – зазначила «Бджілка», звертаючись до тих, хто вагається зробити крок назустріч службі.

 

