Артистка з Тернопільщини Vitaliia спільно з гуртом «Жоржини» заспівали “Листопадову кослискову”

Артистка з Тернопільщини Vitaliia (Віталія Грицак) спільно з гуртом «Жоржини» заспівали зворушливу колискову на слова вбитого росіянами харківського письменника Володимира Вакуленка.

Це лірична композиція, яка звучить акапельно в чотири голоси. Спершу мелодія народилась під калімбу після того, як Vitaliia прочитала книгу Володимира «Щоденник окупації» й знайшла в ній поезію «Листопадова колискова».

Слова настільки вразили артистку, що вона одразу почала щось наспівувати й так з’явилась перша версія в ТікТоці, яка отримала багато відгуків та прохань записати повну версію.

«Я дізналась історію Володимира Вакуленка у березні 2022 року, коли у новинах розповіли, що його тіло знайшли у братській могилі на Харківщині. Тому коли побачила, що вийшла посмертна книга Володимира — «Щоденник окупації», то одразу замовила. У другому розділі були його вірші. Там я і зустріла вперше цю поезію — «Листопадова колискова», де дуже сподобався рядок «Гойдає нічку спати, щоб народилася тиша». Я взяла калімбу і почала щось підспівувати, і мелодія зразу створилась — якась і наче тепла, а наче і моторошна трохи, містична. Бо саме таким і є переплетення в цій пісні — такі ніжні слова і така трагічна доля автора. Це не тільки колискова для дітей у звичному розумінні, це ніби колискова для нас усіх — щоб трохи урівноважити свій спокій», — ділиться Віталія.

Вона поділилась, що найбільше переживала за те, чи сподобається така версія колискової мамі Володимира та його синові якому і присвячені його рядки. дізналась контакти рідних у видавництві Vivat та отримала дозвіл на оприлюднення колискової. Але мама дала дуже зворушливий відгук і написала, що хоч їй і сумно, але тішить, що пам’ять про її сина живе і буде жити.

Колискова від Vitaliia та гурту «Жоржини» — це також своєрідний протест проти того, що росіяни у нас забирають такі потужні голоси талановитих українців, але попри все вони продовжують звучати й жити у книгах, піснях та мистецтві.