29.10.2025 17:33

Артилеристи 44-ї бригади з Тернополя знищили ворожі гармати та склад БК

29.10.2025

Галина Кіт

Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола продовжують системно нищити логістику та вогневі засоби російських окупантів. Завдяки злагодженій роботі артилеристів та операторів ударних БпЛА, було завдано точних ударів по позиціях ворога.

У результаті операції знищено кілька артилерійських систем противника:

  • «Гіацинт-Б»;
  • «Мста-Б»;
  • Д-30;
  • Д-20.

Окрім того, спалено склад боєприпасів — детонація була настільки потужною, що ворогу нічого не залишилося.

«Кожна ворожа гармата буде знайдена та знищена. Кожен ворожий снаряд, що не вилетів, — це збережене життя українця», — наголосили в бригаді.

Захисники дякують за цілодобове полювання на ворога та працюють на наближення Перемоги.

 

