Артбук і власна марка: у Тернополі вшанували першого бургомістра

185 років з дня народження видатного тернополянина Володимира Лучаківського виповниться 19 березня. До цієї пам’ятної дати у тернопільській бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» презентували арт бук про першого українця-бургомістра Тернополя та погасили присвячену йому марку.

Про життя, діяльність і творчість адвоката, письменника, перекладача, громадського діяча і першого керівника нашого міста детально розповіла виконуюча обов’язки директора Тернопільської міської центральної бібліотечної системи Оксана Лехіцька. Найважливіші та найцікавіші факти і багато фотографій зібрали в оригінальному артбуку. Усі сторінки помістили у саквояж, подібний до того, яким, можливо, користувався і сам Лучаківський для перенесення різноманітних ділових паперів і документів.

Окрім артбуку нашому видатному краянину присвятили також власну марку і конверт від «Укрпошти».

“«Укрпошта» завжди долучається до святкування визначних подій, – зауважила Любов Гринчишин, директор Тернопільського відділення ДП «Укрпошта». – Марка – це пам’ять, фіксація історії, події, надання тому чи іншому заходу більшої значимості. Власну марку Володимира Лучаківського погашаємо спеціальним поштовим штемпелем, який маємо у Тернополі – «Файне місто Тернопіль», і використовуємо для погашення марок при відзначені свят місцевого значення. Сьогоднішнє погашення є дуже символічним. В цьому році ми вже погасили марку «Воїни світла, воїни добра». Це перша марка, яка світиться. Присвятили її представникам комунальних структур, які працюють задля того, щоб у наших домівках було світло, тепло, газ, вода для нашого комфорту. А сьогоднішньою власною маркою ми відзначаємо особистість, яка ще в 1901 році збудувала першу електростанцію у Тернополі, і вперше вулиці міста освітили за допомогою електрики. Володимир Лучаківський часто бував закордоном і хотів, щоб ми жили так, як живуть люди у Європі”.

Нагадаємо, що Володимир Лучаківський став бургомісторм у 1896 році. Завдяки його праці у Тернополі з’явилося електричне освітлення, телефон і водогін.