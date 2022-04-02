«Звернення владики Нестора до духовенства і мирян Тернопільщини, які поки що перебувають у єдності з Московським патріархатом» від 24 березня набирає чимраз більше переглядів і не лише в Україні, текст звернення перекладено грецькою мовою, його також опублікувало болгарське релігійне видання.

Пропонуємо вашій увазі витяги зі «Звернення».

«…Усі розуміють, що війна йде не лише зброєю, не тільки танками й літаками. Набагато страшнішу війну ворог веде ідеологічно, навчаючи українців не любити свій народ і свою державу. Прикриваючись ідеями «слов’янської єдності» та «братніх народів», росіяни переконували, що бути патріотом України – це щось таке, чого потрібно соромитись і, за змоги, уникати. Дуже часто частиною і навіть рупором цієї пропаганди ставали священнослужителі Української Православної церкви (Московського патріархату).

Методом напівправди, прикриваючись благими намірами і благими цілями, вам десятиліттями нав’язували думки щодо меншовартості українців, неможливості розбудови незалежної від Москви Церкви та навіть «безблагодатності» української мови. Всіх, хто хотів мати незалежну Церкву, таврували розкольниками і зрадниками…

Зараз, напевно, не залишилось в Україні жодної людини, яка не розуміє, що відбувається. Російська агресія, бомбардування міст, вбивство мирних жителів – все це робиться руками російських військ. Ніхто з російських військових вже не намагається розповідати про «навчання», йде відкрита війна проти України. Війна, метою якої є не просто поневолити Україну. Тепер Путін хоче повністю знищити український народ, адже йому потрібна тільки наша земля, а не наші люди.

Любі мої, вже не буде, як раніше. Ця війна – болючі ліки, які Господь приписав українцям, щоб вони знову і знову не поверталися до тих, хто їх століттями нищить та вбиває не тільки фізично, а й духовно і культурно. Це болюче лікування, але воно потрібне, щоб вижила українська нація. Бо, не досягши успіху в русифікації та забороні всього українського, які тривали багато століть, зараз росіяни намагаються повністю знищити наш народ. І поки кожен українець не усвідомить, що йдеться не про чиїсь інтереси, а про виживання цілого народу, доти та війна не закінчиться. І якщо хтось сподівається, що зможе «перефарбуватися» і служити новим господарям, хай ще раз перегляне фото чи відео наслідків обстрілів українських міст, де зруйновано багато храмів, які належали до УПЦ Московського патріархату. Зараз Московський патріархат в Україні Путіну не потрібен. За власною волею чи ні, але він вже виконав свою місію і підлягає знищенню разом з усім українським народом.

Наша Церква вже 30 років закликає всіх православних України до єдності. І якщо раніше в опонентів цієї єдності були аргументи, чому вони не йдуть на єднання, то після утворення Православної церкви України та надання Томосу про автокефалію жодних об’єктивних аргументів бути не може. А сьогодні наше розділення та старі образи, які дехто не може подолати, вороги України використовують у своїх цілях, і кожен, хто виступає проти цієї єдності або затягує із самовизначенням, стає союзником окупанта.

Сьогодні ми з любов’ю закликаємо архієреїв, священників і парафіян, які поки що належать до Московського патріархату в Україні, порвати з російським ярмом та йти до єдності.

Бо сьогодні нам особливо потрібна єдність, розділеними ворог нас подолає, а коли ми об’єднаємось, то він нас буде боятися та не зможе ніколи перемогти.

Дорогі владики! Єднаймось навколо Христа в єдиній Українській церкві. Ставаймо до одного престолу і молімось за перемогу українського війська над окупантом. Зараз не час молитися за абстрактний «мир», тому що цей мир може бути і тоді, коли зникне Українська держава, український народ і українські церкви. На кладовищі теж мир, але там немає життя. Єднаймось, ми вас приймемо як дорогих братів, старі образи забудуться і залишиться тільки любов. Тільки порвавши з Московським патріархатом та ставши архієреями Української церкви, ви зможете виконати волю Божу. І горе тим, хто вирішить стати богоборцями та далі підтримувати антихристиянську боротьбу Путіна проти України.

Всечесні отці! В зоні бойових дій гинуть ваші парафіяни і руйнуються ваші храми. Від вас залежить, як довго триватиме війна. Поки ви залишаєтеся в МП, доти Путін вважає, що тут є люди, які його підтримують і готові приймати як «визволителів».

Брати і сестри, парафіяни громад Московського патріархату! Сьогодні як ніколи потрібно робити вагомі кроки та важливий вибір. Тому сьогодні ви можете стати співтворцями нової України і нової Церкви. Спонукайте своїх душпастирів та владик до цієї єдності, а якщо вони самі бояться – показуйте їм приклад, підтримуйте їх та йдіть усі разом до єднання. Бо ворог не питає, хто до якої Церкви належить, і вбиває і тих православних християн, які, як і він, у храмах моляться за Патріарха Кирила. Тому зараз не час вичікування чи якихось на пів заходів. Недостатньо, що ваш священик не поминає російського Патріарха. Недостатньо зібрати підписи чи сказати, що колись, після війни, можливо, буде скликаний собор і, може, він щось вирішить. Зараз не час стояти збоку і чекати, що хтось за вас вирішить вашу долю. Від кожного з нас, від кожного слова і кожної дії залежить, чи буде завтра Україна і чи будуть жити ваші діти та онуки. І кожне рішення громади про вихід з МП – це могутній удар по окупанту, це ще один крок до перемоги над ворогом…

Нехай Господь благословить нашу Українську державу, дарує їй перемогу над окупантом і краще майбутнє, яке прийде через єднання українського народу в любові до Бога та України. Амінь».