Архіпастирська візитація парафії с. Доброполе

23 січня архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк відвідав парафію святого Івана Хрестителя с. Доброполе, Бучацької єпархії УГКЦ. Парох о. Олега Шумелда (душпастирює у селі від грудня 1996 р.) з парафіянами зустріли архієрея на порозі храму з запашним короваєм, теплими словами та висловили вдячність за його духовну працю і провід їхньої громади в часи підпілля та запросив очолити богослужіння.

За Божественною літургією архіпастирю співслужили о.-декан Олег Гронський, отці Олега Шумелда, Ігор Вовк та Ярослав Геля.

По закінченні семінаристи Тернопільської духовної семінарії звеселили всіх різдвяною колядою. Митрополит окропив всіх присутніх свяченого водою та подякував тим людям, які в часи підпілля, ризикуючи своїм життям, допомагали йому в служінні.

У Доброполі церква кілька разів зазнавала руйнувань, зокрема під час Першої світової війни, під час артобстрілу села німецькими військами 18 квітня 1944 р., а у 1983 р. залишки храму знищила комуністична влада. У 1990 р. розпочали відбудову церкви, яку освятив 7 липня 1992 р. єпископ Михаїл Сабрига.

Різдвяна шопка у Золотниках і казкова краса у на водосвяття у Зборові

Як на Різдвяні свята парафіяни із душпастирями прикрашають храми і церковні подвір’я так і напередодні Водохреща вони роблять все для того, щоби місце водосвяття було гарно прибраним. І, справді, храми Тернопільщини на Різдво завжди барвисті, в очікуванні народження Ісусика, у них ніби оживає казка, вони пахнуть сіном вертепу, який встановлюють у церквах. А є це села, де кожного року місцеві майстри виготовляють, поновлюють та встановлюють вертеп. Як, наприклад, у с. Золотники, що на Теребовлянщині в церкві Святого Апостола Луки житель Ярослав Верескля, як кажуть про нього односельці «майстер на всі руки» за власні кошти вже 8 рік поспіль створює унікальну різдвяну шопку. Кожного року її роблять в іншому стилі та додають нових елементів, які виготовляють власноруч. Всю композицію майстри підкреслюють кольоровою підсвіткою яка передає тайну Вифлеємської ночі.

Різдвяна казка продовжується й на Водохреща, де щороку поблизу джерел, рік, ставків, відбуваються водосвяття, ці місця завжди гарно прибрані та по-святковому оформлені. А чи не найказковіше, найяскравіше до Водохреща цього року підготувалися на парафії Блаженних Новомучеників українського народу у Зборові. Тут з льодових брил вирізьбили хрест, фігури ангелів та ялинки. Також вирубали і ополонку, у яку могли пірнути усі охочі.

Як розповідають парафіяни, натхненником та організатором цієї водосвятної, зимової казки є о. Олег-Тадей Нога, який від приходу на парафію у 2002 р. робить все для того, щоби церква Блаженних Новомучеників українського народу була найкращою, наймальовничішою під час усіх великих свят не лише на Зборівщині, а й на Тернопільщині. До речі, за проектом о. Тадея виконаний й іконостас храму та інші роботи.

Отцю Тадею за таку феєричну, мальовничу казку на Водохреща вдячні не лише парафіяни храму, а й жителі Зборова та гості міста.