За останній рік в українських ЗМІ з’явилася низка статей про лідерів антивакцинаторського руху в Україні, їхні меседжі та аудиторію. Однак єдиної зведеної картини в одному місці немає, тож ми вирішили заповнити цю прогалину. Ми зібрали інформацію про всіх більш-менш медійних українських антивакцинаторів та ковід-дисидентів.

Спроби категоризації та характерні особливості учасників руху

Поділити представників антиковідного руху на чіткі категорії не завжди просто, адже зараз усі більш-менш активні учасники руху практично миттєво стають блогерами з великою аудиторією, а середовища дуже тісно переплетені між собою.

Характерно, що значна кількість українських активістів антиковідного руху займалася політикою до пандемії (майже завжди без особливих успіхів) або ж почала нею займатися після березня 2020 року. Хоча голосів на виборах особливо не додалося, однак тепер антиковідна діяльність допомагає їм збирати досить серйозні суми як пожертви.

Історія політичних невдач активістів антиковідного руху:

Остап Стахів — лідер партії «Ідея нації», у 2020 році балотувався на посаду міського голови Львова, а у 2019-му йшов у народні депутати як самовисуванець;

— лідер партії «Ідея нації», у 2020 році балотувався на посаду міського голови Львова, а у 2019-му йшов у народні депутати як самовисуванець; Сергій Мікітен — у 2020-му балотувався до Київради від «Нашого краю» Сергія Шахова. Крім того, у грудні 2019-го безуспішно брав участь у конкурсі на посаду голови Держслужби з етнополітики та свободи совісті;

— у 2020-му балотувався до Київради від «Нашого краю» Сергія Шахова. Крім того, у грудні 2019-го безуспішно брав участь у конкурсі на посаду голови Держслужби з етнополітики та свободи совісті; Віктор Вікарчук — у 2020 році балотувався до Хмельницької облради від ОПЗЖ, а у 2010-му — до Хмельницької міськради від «Команди Віктора Балоги»;

— у 2020 році балотувався до Хмельницької облради від ОПЗЖ, а у 2010-му — до Хмельницької міськради від «Команди Віктора Балоги»; Антон Гура — у 2015 році йшов до Київради від партії УКРОП;

— у 2015 році йшов до Київради від партії УКРОП; Вікторія Шилова у березні 2021-го балотувалася у народні депутати від проросійської партії «Держава». Це була вже 11-та її спроба потрапити до влади — з 2006 року вона змінила низку політичних партій (серед них — «Блок Павла Лазаренка», «Партія регіонів», «Радикальна партія Ляшка», «Наш край»);

у березні 2021-го балотувалася у народні депутати від проросійської партії «Держава». Це була вже 11-та її спроба потрапити до влади — з 2006 року вона змінила низку політичних партій (серед них — «Блок Павла Лазаренка», «Партія регіонів», «Радикальна партія Ляшка», «Наш край»); Дмитро Гнап — у 2019-му балотувався у президенти України.

Варто зауважити також, що не всіх людей, про яких ітиметься нижче, можна однозначно назвати активістами антивакцинаторського руху: деякі виступають не так проти щеплень, як проти саме примусової вакцинації, або ж виступають за «права і свободи громадян». Однак аргументи, якими вони керуються, часто дуже подібні саме до «антивакцинаторських».

Не всі представники руху є конспірологами, хоча таких більшість.

З чого все починалось

На думку медіаекспертки та засновниці волонтерської ініціативи з інфогігієни «Як не стати овочем» Оксани Мороз, розвиток антивакцинаторського руху в Україні можна умовно поділити на два етапи: до літа 2020 року та після.

Перший етап характеризувався лише поодинокими публікаціями блогерів, які відверто хайпували на гарячій темі. При цьому ситуацію допомагали розхитувати як внутрішні сили, так і північний сусід. Згадаймо, як маловідомий тоді блогер Антон Гура у прямому ефірі телеканалу «1+1» поширював дезінформацію та паніку про літак з Мілана.

Уже влітку 2020 року, коли звичайні люди потроху оговтувалися від першого локдауну, в Україні почав формуватися повноцінний антиковідний рух, завданням якого стало генерування фейків і поширення їх на масову аудиторію.

До лав руху долучаються пасіонарії з поглядами, що не вписуються в наукову картину світу (езотерики, конспірологи, прихильники народної медицини), а також блогери та юристи. Тематика їхніх виступів часто виходить за межі ковіду та вакцин і охоплює такі явища, як «тарифний геноцид», продаж сільськогосподарської землі чи порушення прав людини, тобто теми, що хвилюють дуже широку аудиторію. І якщо вони раніше не мали спільних точок дотику, то тепер їх об’єднав ковід.

Активісти почали влаштовувати провокації й демонстративно ігнорували маски (які вони одразу стали називати «намордниками») у приміщеннях або намагалися увірватися (звичайно, теж без масок) до інфекційних відділень, щоб показати, що ті нібито порожні й пандемії не існує.

Ближче до кінця 2020 року рух почав змінювати акценти: риторику «ковід — це звичайний грип» та боротьбу з масками почали витісняти мітинги проти вакцинації, а згодом і нібито боротьба за права та свободи людей.

Уже у 2021 році, коли нарешті з’явилися перші вакцини, антивакцинаторська тема виходить на перший план.

Рух «Стоп Фейк Пандемія»

Одним із лідерів цього руху, що сформувався наприкінці літа 2020 року, став Сергій Мікітен. Ще рік тому він очолював ГО «Ведичний світ» і читав мотиваційні тренінги. Приблизно до квітня 2020 року він перепощував на своїй сторінці відео проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, статті strana.ua, а також заяви відомих проросійських блогерів чи одіозних російських політиків. У квітні все раптово змінилося, і він розпочав агресивне публічне протистояння з коронавірусом.

Мікітен заперечує існування пандемії, виступає проти вакцинації, карантину та масок. Також він поширює конспірологію про вишки 5G і чипування через вакцинацію. Сам коронавірус, на думку Мікітена, — це звичайне ГРВІ, хоча і з незвичайним розшифруванням. Як він пояснював журналістам «Ліги.нет», COVID-19 — це поєднання двох слів: «cow» (корова) і «ID» (ідентифікація) — тобто «ідентифікація худоби».

Мікітен також є активістом КОБ («Концепция общественной безопасности») — деструктивного руху антидержавницької проросійської спрямованості.

Сергій Мікітен на мітингу під Верховною Радою у листопаді 2020 року (фото зі Facebook-сторінки Мікітена)

Соратницею Мікітена по руху «Стоп Фейк Пандемія» є керівниця Черкаського осередку цієї організації Олена Фаіст.

Тут ми теж бачимо вибухову суміш проросійських тез та конспірології. Фаіст вірить у нумерологію і, як і Мікітен, є прихильницею ведичного світогляду.

Вона видає себе за журналістку «Таврії ньюз» Кирила Стремоусова (про нього нижче).

Саме її можна побачити на відомому відео, яке поширилося після листопадових антиковідних протестів у Києві, де вона заявляла, що українці та росіяни є «єдиним народом» та заперечувала збройну агресію Росії проти України, називаючи її «штучною війною, якої насправді немає!»). Також вона зізнавалася, що є прихильницею Шарія.

Скріншот стріму Олександра Надьожі та Олени Фаіст із мітингу антивакцинаторів у Києві, 3 листопада 2021 року

Фаіст ставила під сумнів розпад Радянського Союзу — «він нікуди не подівся і юридично існує».

Фаіст поширює величезну кількість конспірологічних теорій: тут і стандартні ідеї про те, світом правлять ілюмінати, і що ковіду не існує, і про хімтрейли, але є і більш вигадливі:

згідно з законопроєктом № 5109, кримінальні правопорушення, скоєні євреями, залишаються без відповідальності;

підписання згоди на вакцинацію дітей — це їх продаж;

іспанки не існувало;

згідно з патентом №006, усі щеплені нібито перетворяться на трансгенномодифікованих біороботів, які восени цього року почнуть масово знищуватися;

МНС Росії нібито закупило 80 млн пластикових трун;

у жовтні та листопаді 2021 року після останнього штаму SARS-CoV-2 нібито буде проводитися загальна евакуація;

буде проведена глобальна кібератака, і в людей обнуляться рахунки в банках.

Як бачимо, осінь минула, а вакциновані так і не стали біороботами, крім того, ми, вочевидь, пропустили й загальну евакуацію та обнулення банківських рахунків. Заяви Фаіст неодноразово спростовували фактчекери (1, 2).

Остап Стахів та його соратники

Хоча Стахів теж входить до руху «Стоп Фейк Пандемія», його ми все ж розглянемо окремо.

Якщо Мікітен більше займався офлайн-активностями, то Стахів зробив собі ім’я на стрімах.

Зараз він є одним із найвідоміших лідерів антиковідних протестів, хоча до 2020 року все було зовсім не так. Після неодноразових спроб потрапити до влади та скандалів у Львові за ним закріпилася репутація персонажа з сумнівною репутацією.

У 2016 році невідомі викинули Стахіва у смітник

Наприклад, у 2017—2018 роках, ідеться у великій статті «Zaxid.net», Стахів як голова ГО «Ідея нації» пояснював студентам, чому мусульмани та взагалі іноземці — це катастрофа для України, збирав пресконференції проти забудовників, прокурорів, продажу землі, перекривав дороги. Однак через маргінальність Стахіва місцеві медіа його ігнорували.

Як пише Zaxid.net, навесні 2020 року Стахів у своїх відео заявляє, що пандемія є вигадкою, а цифри про захворюваність і смерті від коронавірусу — брехливі. Він маніпулює цифрами щодо смертності від ковіду в Європі й закликає людей не вірити владі. Тоді ж Стахів починає закликати людей не носити маски, а будь-які карантинні обмеження називає намаганнями порушити конституційні права.

Стахів провокує конфлікти у громадському транспорті та лікарнях, заходячи туди без маски. Він поширює сумнівні дослідження та інформацію від різних антивакцинаторів. І ось у цей період популярність Стахіва у соцмережах починає стрімко рости. Стахів створює організацію «Права людини», проголошує себе «народним мером Львова» (нагадаємо, що «народні мери» з’являлися на Донбасі після окупації) і дуже швидко знаходить своїх прихильників-антивакцинаторів у різних містах України (у Херсонській області це відомий проросійський активіст Кирило Стремоусов, у Миколаєві та Черкасах — Олександр Надьожа та Олена Фаіст).

Разом з ними він створює сторінки «Права людини» у всіх можливих соцмережах, просить жертвувати йому гроші на картку та обіцяє надати усім охочим посвідчення журналіста.

Стахів, Фаіст, Мікітен на невідомий чоловік (скріншот із сайту 18000.com.ua)

Львів’янин Віктор Серенков є одним із соратників Стахіва. Він називає себе журналістом, хоча насправді, за даними ЗМІ, є колишнім міліціонером, що був звільнений за грубі порушення службової дисципліни.

Неодноразово вчиняв провокації разом з іншими активістами: в Іршавській районній лікарні (зі Стахівим та Стремоусовим, березень 2021), а також зривав навчання у Єзупільському ліцеї на Прикарпатті (цього разу зі Стахівим та Надьожею, листопад 2021).

Серенков входить до проросійського руху МОД «Народное единство» (офіційно не зареєстрована організація, яка вважає себе «наддержавним об’єднанням»). Своєю метою організація називає «вихід з рабства і кабали, в якому перебуває народ всього світу у «держав»-транснаціональних корпорацій». Члени «Народного единства» просувають конспірологічні теорії, пов’язані не лише з пандемією та вакцинацією, а й про світову змову, хімтрейли, шкоду від 5G та подібні.

Стахів, Серенков і Надьожа на Прикарпатті, листопад 2021 року

Ще один однодумець і помічник Стахіва — Олександр Надьожа із Южноукраїнська. У червні цього року вони навіть записали спільне відео та заявили про об’єднання, при цьому Стахів вручив Надьожі чергове посвідчення журналіста — цього разу від незареєстрованого видання «Ідея нації».

Остап Стахів та Олександр Надьожа, червень 2021 року

Надьожа відомий своїми стрімами-провокаціями продавців у торгових закладах: називається журналістом, відмовляється носити маску і вимагає продати товар з порушенням карантинних обмежень. Тих же, хто пропонував йому надіти маску, він називав «безвольними рабами системи сатанізму».

У березні 2021-го разом зі Стахівим та Стремоусовим вчиняв провокації в Іршавській районній лікарні.

Неодноразово виявляв симпатії до проросійських сил: зокрема, у травні 2021-го хвалив представників ОПЗЖ, які влаштували автопробіг до 9 Травня з радянською символікою. Зазначав, що народився в СРСР і жодна «нелегальна влада» не зможе заборонити йому бути громадянином Союзу. Крім того, Надьожа робив селфі з обвинуваченим у державній зраді франківцем Русланом Коцабою, що працює на каналах Медведчука.

Після київської акції антивакцинаторів у листопаді 2021-го мережею поширилося відео, де Надьожа з Оленою Фаіст з Черкас передавали «низький уклін» братам-слов’янам з Росії.

Ну і куди без участі у виборах — у 2020 році Надьожа безуспішно балотувався у мери Южноукраїнська від партії Балашова «5.10».

До руху Стахіва долучилася також Ольга Яремійчук — балерина Львівського балету і голова ГО «Захист здоров’я нації». Вони часто роблять спільні стріми, на яких викривають докази світової змови про пандемію та експерименти над львів’янами через 5G, а також називають карантин концтабором.

Яремійчук виступає проти вакцинації та носіння масок, бо вони нібито загрожують здоров’ю. А от запобігати коронавірусній хворобі можна, на її думку, гарним настроєм. Фантазія у Яремійчук досить багата: «пандемія — це велике жертвопринесення темним силам, і діти — це головна ціль нелюдей», «неймовірні масштаби істерії підтверджують рішучість організаторів у провадженні всепланетного мору та геноциду».

Спільний стрім Стахіва і Яремійчук

Порівняно відокремлено стоїть група, яку умовно можна назвати «юристи».

Група юридичної підтримки

Часто вони заперечують, що є антивакцинаторами й заявляють, що лише борються за права та свободи громадян. Антиковідна тема для них справді не єдина проблема, яку вони висвітлюють.

Сергій Гула із Білої Церкви позиціонує себе як «адвокат, аналітик та правозахисник». Основний його медіаактив — YouTube-канал «БЮК Юрконсультації» з аудиторією 496K+ підписників та 74+ млн переглядів відео. Канал сформував навколо себе велику аудиторію антивакцинаторів.

Ще один юрист, Олександр Гуміров з Одеси, у Facebook дає юридичні консультації про те, чому карантин незаконний і як «захистити» себе, коли в магазині вимагають маску (саме він є автором популярного методичного посібника на цю тему). Гуміров також заперечував небезпечність ковіду, називав вакцину «жижею», а дії влади — «новим фашизмом». При цьому антивакцинатором себе не вважає — він «лише бореться за правопорядок». Лише протягом лютого-травня 2020 року відео Гумірова переглянули понад 30 млн разів. Одну з його сторінок Facebook видалив.

Киянин Захар Мілютін зараз фігурує як юрист у ГО «Вакцинація: вільний вибір», він був антивакцинатором ще до того, як це стало мейнстримом, так би мовити, однак найбільшу популярність здобув уже після 2020 року. Саме його зі скандалом вигнали зі студії «Право на правду» у жовтні 2021-го. Журналісти неодноразово ловили Мілютіна на маніпуляціях про шкоду вакцин. У лютому 2021-го фактчекери з Vox Ukraine називали його найпотужнішим антивакцинатором.

Столична адвокатка Анжела Василевська відвертої конспірології ніби не поширює, а лише «допомагає боротися за права і свободи людей». Вона захищала в суді директора однієї з київських шкіл, який вимагав скасувати онлайн-навчання для шкіл із недостатньо вакцинованими вчителями. Крім того, вона розробила детальний план, як протистояти вимогам поліції показати ковід-сертифікат.

Лідія Дудко є юристкою і головою ГО «Багнет нації». Поширює конспірологію про те, що вакцинація перетворює людей на живі змінені організми. Переконана, що «так звана влада — це шулери та самозванці, які вже набридли народу і кожний крок яких ретельно відстежується».

Лідія Гончаренко — громадська діячка, правозахисниця і голова ГО «Барви життя». Просуває найбільш абсурдні конспірологічні теорії, зокрема про те, що пандемію спланував світовий тіньовий уряд. Заходи, що їх вживають країни для протидії вірусу — це «фашизм», «нацизм» та «сатанізм». Проводить конференції з викриття планів світових еліт, організовує протести під ДБР проти карантину.

Є також група активістів, яких об’єднує чітка антиукраїнська риторика — це політики, що згуртувалися навколо Вікторії Шилової з руху «Антивойна».

Група партії «Держава» (Вікторія Шилова, Кирило Стремоусов, Дмитро Василець)

Серед активних антивакцинаторів також фігурують Вікторія Шилова, Кирило Стремоусов та Дмитро Василець. Їх ми розглянемо більш детально.

Усі вони навесні 2021 року увійшли до проросійської партії «Держава», програма якої серед іншого передбачає: ревізію законів, ухвалених після 21 лютого 2014 року, заборону громадських організацій, що фінансуються з-за кордону, та введення планової економіки.

У березні 2021 року Шилова балотувалася від цієї партії в народні депутати на Донеччині, однак посіла лише 4-те місце з 4%.

З літа 2014 року Вікторія Шилова веде YouTube-канал «Антивойна». Як дослідила медіаекспертка Оксана Мороз, станом на січень 2021 року серед найбільш популярних відео був випуск про те, як українці їдуть відпочивати у веселий та безпечний Крим (літо 2016-го), а також відео від лютого 2020-го, в якому Шилова стверджувала, що «Арбідол» лікує «смішний та штучний» коронавірус. Крім того, на каналі Шилової можна було знайти повний набір російських пропагандистських тез: прихильників Революції гідності вона називала «кастрюлеголовими», українських військових — «карателями и убийцами», а лідерів бойовиків на Донбасі — «повстанцами и борцами за народ Донбасса». У 2014—2015 роках Шилова усіляко намагалася зірвати мобілізацію.

На серпень 2021-го, коли канал було заблоковано, аудиторія каналів Шилової становила 180 000+, а кількість переглядів перевищувала 73 мільйони.

Вікторія Шилова поруч із лідером терористів Олександром Захарченком

Цікаво, що протягом 2015—2017 років Шилова навіть устигла попіарити Медведчука (пізніше вона з ним пересвариться):

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Скріншот з сайту «Миротворець»

Головою партії «Держава» у травні 2021-го обрали проросійського блогера та ведучого такого ж телеканалу КРТ Дмитра Васильця, який у 2015 році співпрацював із сепаратистами та займався антиукраїнською діяльністю, за що навіть дістав реальний тюремний термін. В одному з відео навіть розказував про необхідність впровадження путінських конституційних поправок в Україні.

Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Василець із Анатолієм Шарієм (грудень 2018), Русланом Коцабою (вересень 2019), Оленою Бондаренко (квітень 2020) та Кирилом Стремоусовим (березень 2021)

Василець у масці Сталіна на вшануванні Дня Перемоги (травень 2020 року)

Крім того, партія «Держава» висунула одного з лідерів антивакцинаторського руху, директора інформагенції «Таврія ньюз» Кирила Стремоусова кандидатом у депутати по 184 мажоритарному округу. Стремоусов відомий тим, що у грудні 2013 року зареєстрував ГО «За президента України», яка мала надавати публічну підтримку Януковичу.

Стремоусов, як і Мікітен, є прихильником ведичного світогляду. Восени 2020 року Youtube заблокував його найбільший YouTube-канал з аудиторією близько 130K підписників, де регулярно поширював фейки про коронавірус та вів проросійську риторику. Однак чотири інші його канали з сукупною аудиторією понад 85K підписників досі функціонують.

Русские своих не бросают Стремоусов про підтримку Стахіва (листопад 2021 року)

Одне з найпопулярніших відео Стремоусова — про те, як він відстоював своє право порушувати правила карантину та бути без маски в приміщенні.

Стремоусова також звинувачували у масовій роздачі посвідчень журналіста, зокрема під час місцевих виборів в Україні у жовтні 2020 року, коли він балотувався на посаду Херсонського міського голови.

Блогери

Блогер Антон Гура став відомим після ефіру на токшоу «Право на владу», коли сіяв паніку про «цілий літак інфікованих» з Мілана. Як з’ясували згодом, Гура знімався в епізодичних ролях у телешоу та серіалах, а також торгував медичними масками через соцмережі. Крім того, Гура був членом партії УКРОП і у 2014 році балотувався до Київради від цієї політсили, а також часто виступав медичним експертом на каналі «Клименко тайм», який належить міністру-втікачеві часів Віктора Януковича Олександру Клименку, хоча за освітою є гідрогеологом. Згодом він почав їздити в регіони інспектувати лікарні на готовність до коронавірусу і пробував хайпувати на коронавірусній темі. Заперечує, що є антивакцинатором.

Знаменитий стрім Антона Гури в ефірі каналу «1+1» (березень 2020 року)

Відомі політики, що поширюють ідеї антивакцинації

Свою роль у поширенні антивакцинаторських ідей зіграли й українські політики.

Наприклад, народна депутатка від «Слуги народу» Єлізавета Богуцька заявляла, що вакцина — це спосіб заробітку для медичних організацій, а також радила не слухати «паніку та страхи», бо ті «послаблюють імунітет». Великого шуму у травні 2020 року наробило її фото з Верховної Ради у масці, сплетеній гачком.

Ще один народний депутат від «Слуг» Юрій Камельчук, який, до речі, є прихильником ведичних наук, став популярним наприкінці 2020 року. Він заперечує існування коронавірусу, закликає не носити маски та не вакцинуватися. В одному з його відео фактчекери нарахували 11 фейків та антинаукових теорій.

Наприкінці жовтня під час перетину кордону в екснардепки Надії Савченко та її сестри виявили підроблені сертифікати про вакцинацію, а 3 листопада вона навіть відвідала мітинг антивакцинаторів у Києві. Також вона обурювалася, що державні гроші витрачаються на закупівлю вакцин.

Аудиторія найбільших конспірологічних каналів стабільно зростає

Зараз основним місцем, де генерується найбільше конспірологічного/антивакцинаторського контенту, є Youtube. Сюди активісти-антивакцинатори прийшли після постійних блокувань у Facebook.

Згідно з дослідженням українського Youtube, проведеним восени 2021 року ініціативою «Як не стати овочем» спільно з цифровим медійним агентством beTrue Media, в Україні найбільш популярними є 12 великих каналів. За місяць після публікації аудиторія деяких із них суттєво виросла (наприклад, кількість підписників у відомого своїми стрімами Олександра Надьожі збільшилася майже вдвічі).

Лише за останній місяць загальна кількість підписників у найбільших антивакцинаторських Youtube-каналів виросла на 50 тисяч осіб

Спроби підрахунків аудиторії ускладнюються тим, що ще недавно активні сторінки можуть раптово припинити існування, а на їхньому місці виникнуть нові. При цьому порахувати аудиторію різноманітних чатів у Viber та Telegram взагалі не видається можливим.

Ось неповна історія блокувань каналів і сторінок топових українських антивакцинаторів:

У найвідомішого українського антивакцинатора Остапа Стахіва Youtube заблокував один із каналів із 37.1K підписниками і 2M переглядів, але при цьому його другий, більш популярний канал, досі активний. Youtube улітку 2021 року заблокував два канали лідерки руху «Антивойна» Вікторії Шилової (сумарно 184K підписників і 73.5M переглядів), однак вона практично одразу завела третій і потихеньку відновлює сили. Восени 2020-го Youtube заблокував канал Кирила Стремоусова із 129K підписників і 22M переглядів, однак невдовзі той створив ще три, що є досі активними. У листопаді 2021 року Youtube на кілька днів також блокував ще один його канал. Крім того, Telegram заблокував канал «Журналисты Стремоусова», однак у нього залишився ще один. Facebook заблокував одну зі сторінок Олександра Гумірова, однак друга досі активна. У ГО «Захист здоров’я нації», лідеркою якої є балерина і соратниця Стахіва Ольга Яремійчук, було заблоковано і Facebook-групу, і Instagram-акаунт, і Telegram-канал. Однак обидва Facebook-акаунти самої Яремійчук досі активні.

Як ми бачимо, блокування антивакцинаторських сторінок виглядає дуже фрагментарним і непослідовним. Часто в однієї особи можуть заблокувати один з акаунтів, а решту не чіпають, хоча там абсолютно такий самий контент.

Роль Росії

На думку медіаекспертки Оксани Мороз, меседжі українських противників вакцинації значною мірою перетинаються з темами російської пропаганди, а діяльність руху була б значно менш ефективною, якби не загальна кампанія з дискредитації вакцин, яка йде з Росії. Наприклад, після того, як було оголошено про створення російської вакцини, моніторинги дезінформації «Текстів» фіксували потужну хвилю дискредитації всіх вакцин, крім російської.

Пропагандистська машина Russia Today усередині Росії працює на піар вакцинації, а в Західній Європі (наприклад, у Німеччині чи Франції) та Україні — навпаки. Це досить небезпечна стратегія, адже російський антивакцинаторський рух, що не довіряє владі, після перегляду передбаченого для Заходу контенту часто сам потім бере на озброєння ці фейки та конспірологію.

Згідно з даними Оксфордського інституту інтернету, станом на травень 2020 року 92% дезінформації щодо COVID-19 поширювали Росія та Китай.

Значну роль у конспірологічній кампанії проти вакцинації також відіграла Українська православна церква Московського патріархату. Крім того, що її представники демонстративно ігнорували карантинні обмеження під час масових заходів, вони також просували конспірологічні теорії. Наприкінці жовтня РНБО у детальному звіті вказала на зв’язок РФ з антивакцинаторськими настроями в Україні.

За даними дослідження ПРООН та ЮНІСЕФ, лише за 2020 рік в українських соцмережах зафіксовано понад 250 тисяч фейків про коронавірус. Про це повідомляв міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

16 листопада СБУ повідомила про блокування всеукраїнської мережі антивакцинаторів та оголосила підозру Стахіву в намаганні повалити конституційний устрій у державі. За попередньою інформацією спецслужб, дії антивакцинаторів координувалися російськими кураторами. Утім, уже 1 грудня Стахів вийшов із СІЗО під заставу, а 15 грудня продовжив викладати відео на своєму основному Youtube-каналі.

P. S.

На жаль, люди готові повірити у будь-яку маячню, особливо зараз, у критичні часи пандемії.

Як приклад можна згадати популярну у США конспірологічну теорію про те, що птахів не існує, а насправді це замасковані дрони, за допомогою яких американський уряд стежить за громадянами. Лише недавно в інтерв’ю The New York Times автори цієї теорії «розкололися», що придумали її у 2017 році заради експерименту.

Хоча ця теорія є цілком абсурдною, їхні відео набирали мільйони переглядів, а продаж атрибутики виявився настільки успішним, що лідерам руху вдавалося тривалий час жити на ці доходи.

Одним зі способів подолання фейків та конспірології є критичне мислення та підвищення рівня медіаграмотності. У цьому напрямку нам усім ще працювати й працювати.