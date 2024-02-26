Ангелом повертається додому Роман Ющишин з Тернопільщини

Збаразька громада вкотре омивається слізьми. На вічний спочинок додому повертається мужній воїн, який до останнього боронив рідну землю – Роман Ющишин 1974 року народження.

Міський голова Роман Полікровський каже, що військовий загинув вчора, 25 лютого за трагічних обставин.

До цього воїн понад півтора року відслужив у 68-ій єгерській бригаді. У листопаді побував вдома у відпустці, лікувався.

Усіх жителів громади просять гідно зустріти Героя, що повертається додому на щиті. Попрощатися з військовим, віддати останню шану можна 27 лютого о 13:00 год у Сквері Героїв. 28 лютого об 11 год, у церкві села Зарубинці – похорон.