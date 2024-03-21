Android 15 вже на підході – презентовано першу версію

У 2024 році у світі смартфоні відбудеться щонайменше дві надважливих події – свої оновлені операційні системи представлять Apple та Android. Вже відомо, що обидві будуть максимально орієнтовані на інструменти штучного інтелекту, але якщо у випадку з iOs подробиць досі небагато, то Android 15 вже представив свою тестову версію.

Оптимізація роботи та увага до безпеки

Одним із головних досягнень майбутнього оновлення повинно стати суттєво загальне покращення ОС, яка остаточно зможе нічим не поступатися своєму головному конкуренту. В останні роки Android суттєво вдосконалив функціонал та технічні показники, тому сучасні моделі смартфоні на базі цієї ОС абсолютно нічим не поступають Iphone та без перешкод виконують однаковий набір функцій, забезпечуючи якісне спілкування, мультимедійні розваги, можливості у мобільних та азартних іграх онлайн з використання допоміжних бонусів на https://rcgroup.com.ua/bonuses/elslots-bonusy/.

Перша версія наступного покоління операційної системи Android наразі ще не має навіть бета-версії – її попередня версія доступна розробникам, проте на основі неї вже можна робити перші висновки. Очевидно, що на етапі релізу вона буде відчутно вдосконалена зовні, а все відомі нововведення можуть залишитися непоміченими для середньостатистичного користувача, але не стають від того менш важливими.

Найбільше розмов ходило саме про підвищену увагу розробників до питання безпеки користувачів. Своє втілення вона знайшла у покращеному пакеті Privacy Sandbox – це ініціатива Google, що має на меті захист персональних даних користувачів в інтернеті. Також нова версія вже зараз може похизуватися досягненнями в області енергоефективності системи та оптимізації роботи згідно з вимогами додатків та ігор.

Зовнішні зміни

Оскільки Android 15 позиціюється як революційне оновлення, то більш відчутних змін воно матиме достатньо. Вже на цьому етапі відомо про наступні:

Зʼявився частковий запис екрана – замість всього дисплею можливо зафіксувати обрану його частину;

Тактильні зміни – нова вібрація;

Поступове зниження гучності сповіщень у випадку, якщо їх надходить багато в одному застосунку.

Очевидно, що перелік нововведень далеко не повний, а сама версія ще надто нестабільна, щоб випускати її для масового користування, проте оголошені зміни вже дозволяють розраховувати не лише на косметологічні оновлення.

Очікується, що бета-версія Android 15 повинна зʼявитися ближче до кінця весни 2024 року, але і вона зазнає чимало змін до свого офіційного релізу. Якщо все відбуватиметься за планом, то його слід очікувати приблизно у липні для девайсів Pixel. Не виключено, що власникам нових Samsung доведеться дещо зачекати, проте вони в той самий час можуть розраховувати на деякі ексклюзивні функції системи.