Андрія Сибіга з Тернопільщини стане заступником міністра закордонних справ

Кабмін України на засіданні 12 квітня призначив Андрія Сибігу з Тернопільщини заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Про це проінформував у Telegram представник уряду в Раді Тарас Мельничук, передає Гордон.
“Призначено: Сибігу Андрія Івановича першим заступником міністра закордонних справ України”, – ідеться в повідомленні.
Мельничук також поінформував, що з посади заступника Кулеби звільнено Миколу Точицького.
Сибіга до призначення у МЗС обіймав посаду заступника глави Офісу президента України Андрія Єрмака.
Уранці народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко повідомив про кадрові зміни, які готують. За його інформацією, посадовців міняють місцями: Точицький займе в Офісі президента місце Сибіги, який відповідав за міжнародний напрям.
“Дзвіночок для міністра МЗС Кулеби. Єрмак недаремно перекидає свого заступника йому в перші заступники”, – звернув увагу Гончаренко.
Відповідний указ був опублікований на сайті ОП 12 квітня.
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