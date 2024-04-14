Андрія Сибіга з Тернопільщини стане заступником міністра закордонних справ

Кабмін України на засіданні 12 квітня призначив Андрія Сибігу з Тернопільщини заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Про це проінформував у Telegram представник уряду в Раді Тарас Мельничук, передає Гордон.

“Призначено: Сибігу Андрія Івановича першим заступником міністра закордонних справ України”, – ідеться в повідомленні.

Мельничук також поінформував, що з посади заступника Кулеби звільнено Миколу Точицького.

Сибіга до призначення у МЗС обіймав посаду заступника глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

Уранці народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко повідомив про кадрові зміни, які готують. За його інформацією, посадовців міняють місцями: Точицький займе в Офісі президента місце Сибіги, який відповідав за міжнародний напрям.

“Дзвіночок для міністра МЗС Кулеби. Єрмак недаремно перекидає свого заступника йому в перші заступники”, – звернув увагу Гончаренко.

Відповідний указ був опублікований на сайті ОП 12 квітня.