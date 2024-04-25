Аграрії Тернопільщини почали сіяти цукровий буряк, соняшник, кукурудзу

На Тернопіллі, за оперативною інформацією департаменту агропромислового розвитку ОВА, уже стовідсотково посіяно ранні зернові та зернобобові. Зокрема, ярі пшеницю, ячмінь, ріпак, овес, горох, вику, боби. Але посівна кампанія триває.

Наразі аграрії посіяли цукровий буряк на 60% від запланованої кількості, соняшник – на 37%, гірчицю – на 20%, сою – на 2,4%.

У селах садять та сіють овочі, картоплю. Зокрема, під овочами вже зайнято 19 процентів площ, під картоплею – 11. Однорічні трави висіяно на 3 процентах площ, кормові коренеплоди – на 28.

Щодо кукурудзи на зерно, то нею аграрії планують зайняти 115 тис га, наразі посіяно 4 відсотки, кукурудзи на силос буде 5,8 тис га, посіяно 14 процентів до плану.

Про це повідомив директор департаменту агропромислового розвитку ТОВА Володимир Стахів. За його словами, в області уже засіяли понад 176 тисяч гектарів орних земель. Погода дещо погіршилася, але це суттєво не вплине на перебіг посівної кампанії на Тернопільщині.

Як зазначив Володимир Стахів, також в області активно реалізують кредитування для аграріїв за державною програмою «5-7-9». Нею уже скористався 221 аграрій області. Загальна сума наданих кредитів перевищила 2,2 мільярда гривень.

Загалом на Тернопіллі посіяно ярих культур у всіх категоріях господарств на площі 176 тис. га (30% до прогнозу).