Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області побувала на тренінгу у Львові щодо розвитку громад і водної реформи

У Львові відбувся навчальний тренінг, присвячений розвитку територіальних громад у контексті впровадження норм Європейського Союзу у сфері водного господарства. Захід організували Агенція регіонального розвитку Львівської області спільно з департаментом екології та природних ресурсів Львівської ОДА. Про це пише Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області.

На подію запросили представників громад, водоканалів, профільних установ і експертів. Організатори поставили за мету посилити інституційну спроможність місцевого самоврядування та надати практичні інструменти для модернізації водної інфраструктури відповідно до європейських правил.

Спікери зосередили увагу на головних напрямках водної реформи. У програму тренінгу увійшли теми:

імплементація норм Європейського Союзу у сфері водного господарства;

роль місцевого самоврядування і водоканалів у реалізації реформ;

впровадження заходів, передбачених планами управління річковими басейнами;

механізми залучення та моніторингу міжнародної технічної допомоги;

інструменти управління проєктами МТД;

практичні кейси громад щодо міжнародного фінансування.

У тренінгу взяла участь директорка Агенції регіонального розвитку Тернопільської області Ірина Скуратко. Вона представила можливості для розвитку громад через програми міжнародної технічної допомоги, серед них — Interreg NEXT Poland – Ukraine 2021–2027. У дописі зазначено, що вона підкреслила: ефективне залучення МТД сприяє вдосконаленню механізмів європейської інтеграції.

За підсумком організатори наголосили, що тренінг показав важливість системного підходу до управління водними ресурсами. Також учасники підтвердили готовність громад впроваджувати європейські стандарти, використовуючи можливості міжнародної технічної допомоги.