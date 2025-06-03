Аферисти видурили у пенсіонерки з Тернопільщини 30 тисяч гривень

До працівників відділення поліції №1 (м. Ланівці) звернулася 31-річна жителька Вишнівецької громади із повідомленням про шахрайство, жертвою якого стала її мати.

За словами заявниці, до пенсіонерки зателефонував невідомий, який представився працівником поліції. У телефонній розмові він повідомив, що її онука начебто пошкодила мобільний телефон іншої дівчинки, вартістю 50 000 гривень. Зловмисник запевнив, що «винуватиця» перебуває у відділенні поліції, а проти неї відкривають кримінальне провадження.

Щоб «залагодити» ситуацію і не доводити справу до суду, незнайомець запропонував вирішити питання грошима. Коли жінка захотіла зателефонувати до онуки, аферист категорично заборонив це робити, переконуючи, що дзвінок «може лише погіршити ситуацію».

Протягом трьох годин аферист тримав потерпілу на зв’язку, тиснув психологічно та змушував діяти негайно. Пенсіонерка зібрала всі свої заощадження – 30 000 гривень – почала переказувати кошти на вказані їй банківські картки. Платежі здійснювала частинами – по 5 тисяч гривень, повідомляють у поліції поліції області.

Після останньої транзакції жінка запитала, коли відпустять онуку. У відповідь почула, що коштів недостатньо й потрібно ще. Потерпіла пояснила, що віддала всі гроші, які мала. Після цього зв’язок із «працівником поліції» обірвався.

Поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними: не вірте незнайомцям, які представляються співробітниками правоохоронних органів та вимагають кошти! У випадку подібних дзвінків – покладіть слухавку.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, причетних до злочину.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.