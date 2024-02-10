«Аби ДобраНіч» – фотовиставка добровольця з Тернополя

Днями у холі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка розпочала роботу фотовиставка тернопільського захисника, випускника університету Юрія Костишина, на якій представлені світлини, які зроблені у період з лютого 2022 по вересень 2023 року у Бахмуті та Запорізькій області.

Як зазначає Юрій Костишин, фотографування для нього – це спосіб зберегти свідомість цілою, а розум неушкодженим, своєрідний спосіб втечі від жахіть та катаклізмів війни, спосіб втриматися на плаву.

Юрій Костишин з травня 2014 року захищав Україну у складі 93-ї ОМБр «Холодний Яр». 24 лютого 2022 року був серед перших добровольців у черзі у військкомат, далі з побратимами обороняли Київ, були у найгарячіших точках Донбасу, зараз захищає країну у 44-ї окремій артилерійській бригаді імені Гетьмана Данила Апостола.

Юрій Костишин каже, що війна змінює. Більше став цінувати життя, особливо рідних людей, втратив трохи здоров’я, але намагається не губити оптимізму та вміння прицільно стріляти.

Фотовиставка Юрія Костишина «Аби ДобраНіч» у холі педагогічного університету працюватиме до 26 лютого.

Галина ВАНДЗЕЛЯК