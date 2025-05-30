Судитимуть організатора незаконної схеми ухилення від мобілізації

Житель Тернополя вимагав 6 000 доларів – за непридатність до військової служби, слідчі тернопільської поліції скерували до суду матеріали.

За зловживання впливом фігурантові загрожує до п‘яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляють у поліції області.

Незаконну схему збагачення викрили оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими слідчого управління. 37-річний житель обласного центру вимагав кошти від чоловіка, котрий підлягав мобілізації. 6 000 доларів – ціна за отримання документів про надання відстрочки від служби на 6 місяців за станом здоров’я.

Підозрюваний запевняв, що має знайомства у територіальному центрі комплектування та зможе вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії. Поліцейські затримали підозрюваного одразу після передачі йому грошей.

На підставі зібраних доказів слідчі ГУНП повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Санкція інкримінованої обвинуваченому статті передбачає покарання до п‘яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.