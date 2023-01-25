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Митрополит Василій Семенюк візитував кілька парафій на Тернопільщині 

25.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події, Духовне

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Нещодавно архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк візитував парафію Покрови Пресвятої Богородиці у с. Хоптянка (поблизу м. Скалат), де від 2009 р. душпастирює о. Андрій Луковський. До речі, кир Василій був одним із фундаторів будівництва церкви у Хоптянці у 2012 році.

Після Богослужіння відбувся духовний концерт, брати-семінаристи потішили присутніх майстерним виконанням колядок та патріотичних пісень.

19 січня Василій Семенюк здійснив пастирський візит на парафію св. Архістратига Михаїла м. Тернополя. Архієрей очолив Божественну Літургію, на якій йому співслужили настоятель храму о. д-р Іван Січкарик та ректор Тернопільської вищої духовної семінарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого о. ліц. Іван Римар.

Марійська дружина привітала митрополита різдвяними колядками та віншуваннями, які, у час війни, укладені по-іншому та звучать із закликом до новонародженого Ісуса про мир на нашій землі.

Семінаристи доєдналися до спільної коляди,  прославляючи новонародженого Ісуса. 

Було також здійснено чин Йорданського водосвяття, а брати-семінаристи показали театральне дійство «Маланка».

21 січня Василій Семенюк здійснив пастирський візит на парафію с. Дубівці та Стегниківці, де душпастирює о. Ігор Бойчук, а 22 січня завітав на парафію с. Малашівці та с. Ігровиця. Під час візитацій було відслужено Молебні та Святу Літургію. Після Богослужіння у с. Малашівці було нагороджено золотим хрестом о. Дмитра Мельничука (пароха) і о. Віталія Деркача. 

Архіпастирський візит у Підволочиськ

22 січня архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор здійснив візит у Підволочиське благочиння. На запрошення настоятеля Свято-Троїцького собору, Підволочиського благочинного протоієрея Тарасія Махніцького Високопреосвященнійший владика звершив Божественну Літургію. Архієрей взяв участь у заходах з нагоди Дня Соборності України у співслужінні з єпископом Хмельницьким і Кам’янець-Подільським Павлом та духовенством.

Опісля в центрі Підволочиська архієрей звершив літію за загиблим від рук російських окупантів воїном, мешканцем села Богданівка Андрієм Слободяном.

 

 

Теги: УГКЦ, новини Тернопільщини, Духовне, події, Архієпископ і митрополит Василій Семенюк

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