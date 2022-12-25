УГКЦ та ПЦУ спільно обговорять реформу церковного календаря

Православна церква України та Українська греко-католицька церква створять спільну робочу групу для вивчення можливого переходу на новий календар.

Про це домовилися Глава УГКЦ Святослав та Митрополит Київським і всієї України ПЦУ Епіфаній, йдеться у повідомленні на сайті УГКЦ, пише Суспільне.

На зустрічі предстоятелі Церков обговорили сучасну ситуацію у міжконфесійних і державно-церковних взаємовідносинах в Україні, російську агресію та перспективи розвитку України.

Особливу увагу глави Церков звернули на узгодження позицій щодо реформи церковного календаря, яке щораз то гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами.

“Після обговорення було запропоновано створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання. Ця робоча група мала б випрацювати конкретні пропозиції для Предстоятелів та Синодів обох Церков з нагоди відзначення 1700-річчя Першого Вселенського Собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. На цьому Соборі було визначено календарні принципи церковного життя.

Що відомо про святкування Різдва

25 грудня вказується у церковних книгах як дата відзначення Різдва як у католиків, так і у православних. Щоправда, одні святкують за новим стилем Григоріанським календарем, а інші за старим, Юліанським. Церква підтримує святкування Різдва – 25 грудня, “коли того захочуть українці”, розповів очільник ПЦУ Епіфаній.

За останній рік зросла кількість українців, які святкують Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), та тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%), за даними опитування групи “Рейтинг”. Водночас менше опитаних будуть святкувати Різдво 7 січня — 55% проти 71% у 2021 році. Ще 8% українців взагалі не святкують Різдво. Найчастіше таку відповідь давали молодь, жителі півдня та Києва.