Начальник Житомирського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соцпідтримки Ігор Бацюн повідомив, що насправді немає чіткого розмежування хвиль мобілізації, проте є мобілізаційні плани, які є секретними.

Він пояснює, що відповідно до закону про мобілізацію та Указу президента про загальні мобілізацію, з 24 лютого мобілізуються всі чоловіки від 18 до 60 років, придатні до служби. Також він визначив, кого призивають в першу чергу.

“В першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних”, ― зазначив Ігор Бацюн.

Придатність до військової служби за станом здоров’я визначає військово-лікарська комісія, що працює при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Військово-лікарняну комісію проходять чоловіки, які отримали повістку на медкомісію та не мають підстав для відстрочки або звільнення від служби.

У Законі щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій (№ 8109 від 06.10.2022 року), передбачено, що осіннього призову у 2022 році не буде, проте ВЛК будуть здійснювати медичний огляд осіб до 27 років з метою продовження їх перебування на обліку чи зняття з обліку.

«Призов військовозобов’язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. Наразі ці плани мають обмежений доступ», ― підкреслив він.

За словами начальника ТЦК, особи, які не мали військового досвіду проходять навчання перед відправленням на фронт. Терміни навчання відрізняються від того, за якою військово-обліковою спеціальністю має служити особа.

Раніше начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України (ЗСУ) Роман Горбач повідомив, що мобілізація в Україні буде проводитися, у разі додаткової мобілізації в Росії та залежатиме від ситуації на фронті.

«Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їхньої живої сили на фронті збільшуватиметься. Відповідно, наші графіки призову також змінюватимуться, але наскільки — наперед не можна сказати. Всі наші плани та завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії», ― каже він.

За словами Романа Горбача, навчання для мобілізованих чоловіків триває від кількох тижнів до кількох місяців.