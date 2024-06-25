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8 років ув’язнення загрожує дівчині з Тернопільщини, яка ошукала літнього родича

25.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини

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Пенсіонер з села Біла, що на Тернопільщині,  повідомив правоохоронців про зникнення коштів з його банківської картки.

До співробітників відділення поліції №1 міста Тернополя звернувся житель села Біла із заявою про крадіжку грошей. Зі слів пенсіонера, з його банківської картки було викрадено майже 10 тисяч гривень, повідомляють правоохоронці.

У ході оперативних заходів поліцейські встановили, що кошти потерпілого привласнила 22-річна родичка. Дівчина непомітно взяла банківську картку пенсіонера і тричі зняла готівку загальною сумою майже 10 тисяч гривень. Кошти витратила на власні потреби.

Зловмисниці оголосили підозру за частиною 4 статті 185 – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Пенсіонерка віддала усі гроші пройдисвітові

Джерело: Національної поліції в Тернопільській області

Теги: Тернопільщина, кримінал, ГУ Національної поліції у Тернопільській області, пошукали пенсіонера

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