Пенсіонерка віддала усі гроші пройдисвітові

Жителька Чортківського району довірилася аферисту і перерахувала на його картку понад 34 тисячі гривень, повідомили у відділі комунікації обласної поліції. Розпочато кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

До Гусятинського відділення поліції надійшло звернення від 60-річної жінки про те, що вона стала жертвою шахрайських дій. За словами заявниці, до неї зателефонував нібито працівник банку, який повідомив про те, що її рахунки заблокують, якщо не підтвердить свої персональні дані у телефонному режимі. Невідомий наголосив, що такі дії потрібно виконати, аби не отримати штраф. Жінка погодилась і надала аферисту усю необхідну інформацію.

Також шахрай переконав заявницю у тому, щоб вона перерахувала свої кошти на запропоновану ним картку, аби здійснити активацію електронного гаманця. Потерпіла повірила псевдобанкіру і перерахувала понад 34 тисячі гривень. Коли ж гроші не повернулися, жінка зрозуміла, що її ошукали й звернулась до працівників поліції.

Правоохоронці вживають заходів, аби встановити особу, причетну до злочину. Поліція застерігає: щоб не стати жертвою шахрайства з банківськими картками, дотримуйтесь простих правил: нікому не повідомляйте дані вашої банківської картки, особливо ПІН-код та CVV–код, навіть особам, які відрекомендовуються працівниками банку; запишіть у свій телефон номер «гарячої лінії» банку, клієнтом якого ви є, і при підозрі щодо шахрайства відразу телефонуйте з проханням заблокувати картку; не розголошуйте коди, які надходять вам на мобільний телефон під час здійснення операцій з банківською карткою; замовте у банку послугу смс-повідомлень щодо будь-яких транзакцій із вашого рахунку. Це дозволить оперативно реагувати на будь-які неправомірні дії з вашими коштами.