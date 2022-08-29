Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС. Співробітники підприємства розповіли, що там відбувається зараз.
Про це повідомляє Східна правозахисна група на сторінці у Фейсбуці.
Стало відомо, що на ЗАЕС окупанти облаштували тортурні, куди забирають співробітників станції та жителів Енергодару.
Згідно з отриманою інформацією, викрадають здебільшого – активістів, волонтерів, місцевих підприємців, мешканців, які не підтримують окупантів. Затриманих відвозять у підвали ЗАЕС, де надалі піддають тортурам – виливають під ноги розчин ХЛОРА у закритій камері, використовують тортури струмом, використовують удушення через целофанові пакети тощо, – йдеться у повідомленні.
Також очевидці розповідають, що із ЗАЕС виїжджали мікроавтобуси з великими мішками із запакованими тілами, які вивозили у напрямку Кам’янки-Дніпровської.
Проект «Знаходимо відповіді з Інною Золотухиною» зв’язався з двома співробітниками станції, які анонімно розповіли про те, що відбувається.
Один із співробітників розповів, що за порушення комендантської години – замикають на 15 діб у камері. За проукраїнську позицію – “перевиховують”. Тобто б’ють по нирках, катують.
Також він повідомляє, що людей вивозять у ліс та змушують копати собі могили.