Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС. Співробітники підприємства розповіли, що там відбувається зараз.

Про це повідомляє Східна правозахисна група на сторінці у Фейсбуці.

Стало відомо, що на ЗАЕС окупанти облаштували тортурні, куди забирають співробітників станції та жителів Енергодару.

Згідно з отриманою інформацією, викрадають здебільшого – активістів, волонтерів, місцевих підприємців, мешканців, які не підтримують окупантів. Затриманих відвозять у підвали ЗАЕС, де надалі піддають тортурам – виливають під ноги розчин ХЛОРА у закритій камері, використовують тортури струмом, використовують удушення через целофанові пакети тощо, – йдеться у повідомленні.

Також очевидці розповідають, що із ЗАЕС виїжджали мікроавтобуси з великими мішками із запакованими тілами, які вивозили у напрямку Кам’янки-Дніпровської.

Проект «Знаходимо відповіді з Інною Золотухиною» зв’язався з двома співробітниками станції, які анонімно розповіли про те, що відбувається.

Один із співробітників розповів, що за порушення комендантської години – замикають на 15 діб у камері. За проукраїнську позицію – “перевиховують”. Тобто б’ють по нирках, катують.

Також він повідомляє, що людей вивозять у ліс та змушують копати собі могили.