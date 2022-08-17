Спека сильно впливає на людей з гіпертонією – у них сильно підвищується тиск. Медики розповіли, чому через спеку підвищується тиск та як боротися з цією проблемою.

У спеку організм відчуває стрес — за високої температури посилюється приплив крові до шкіри. Це змушує серце битися швидше – чим більше скорочень, то більше крові викидається за хвилину. А це означає, що тиск на стінки судин зростає, звідси виникає підвищення артеріального тиску.

Для людей з гіпертонією спека може бути особливо небезпечною. Стіни їх судин можуть бути ослаблені через постійний тиск. Отже, різке підвищення тиску здатне викликати їхній розрив, це іноді призводить до внутрішніх кровотеч і навіть смерті.

Також медики зазначають, що через високу температуру збільшується реакція симпатичної нервової системи. Вона відповідає за роботу організму у стресовій ситуації та стимулює витрату енергії, посилює скорочення серця, прискорює пульс, дихання та підвищує тиск.

Медики рекомендують у спеку пити багато води. Рідина розбавляє загуслу кров і зменшує тиск на стінки. Однак пити одразу багато води не можна – робіть це потроху, але часто.

Також у сильну спеку потрібно менше перебувати на вулиці. Якщо не вдається проводити більше часу в приміщенні, носіть капелюхи та легкий одяг.

Імунна система не завжди подає сигнали, коли потребує зміцнення чи огляду лікарів. Раніше ми називали неочевидні ознаки, що вказують на ослаблення імунітету.