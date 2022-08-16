З 1 серпня українські лікарі почали працювати з функціоналом виписки електронних рецептів на антибіотики. Зокрема, така можливість стала доступною і для фахівців спеціалізованої медичної допомоги – на амбулаторному рівні та в умовах стаціонару.

Міністерство охорони здоровʼя нагадує, що при наданні спеціалізованої медичної допомоги (як під час амбулаторного лікування, так і в умовах стаціонару) виписувати електронний рецепт на антибіотик повинен саме той спеціаліст, який проводить огляд пацієнта, визначає діагноз та здійснює призначення, а отже – відповідає за процес лікування пацієнта.

У такому випадку скерування пацієнта до сімейного лікаря для виписки е-рецепта є недоцільним.

Що важливо знати про виписку рецептів на антибіотики?

У разі, якщо лікар, не має технічної можливості виписати електронний рецепт (заклад не підключений до Електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ), відсутній функціонал у Медичній інформаційній системі (МІС) тощо), лікар має виписати пацієнту паперовий рецепт на спеціальному бланку форми ф-1.

Важливо зауважити, що інформаційна довідка/паперовий бланк мають обовʼязково бути засвідчені особистим підписом та печаткою лікаря. Це є свідченням достовірності рецепта.

Якщо пацієнт перебуває на лікуванні у стаціонарі, медичний заклад за умовами співпраці з НСЗУ повинен забезпечувати пацієнтів медикаментами, зокрема антибіотиками, які визначені Національним переліком основних лікарських засобів та галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я. Для призначення та застосування таких лікарських засобів виписувати рецепт пацієнту не потрібно. Ці ліки гарантовано мають надаватися пацієнтам безоплатно.

У разі виняткових ситуацій, якщо пацієнт для лікування у стаціонарі потребує антибіотик, не передбачений Нацпереліком та галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я, лікар зможе виписати йому рецепт. Зауважимо, що у такому випадку для виписки рецепта на антибіотики в стаціонарі потрібна відповідна підстава, адже всі дані про призначення лікар вноситиме до ЕСОЗ. Якщо лікар випише рецепт на ліки, які мають надаватися в стаціонарі безоплатно – це вважатиметься порушенням умов договору з НСЗУ.

Якщо лікар здійснює виписку зі стаціонару пацієнта, який потребує подальшої антибіотикотерапії, лікар стаціонару повинен виписати рецепт, щоб пацієнт у той же день міг придбати ліки та продовжити лікування вдома.

Нагадуємо, що реєстрація на навчальний курс від Академії НСЗУ «Особливості створення електронного рецепта. Курс для лікарів» триває! Уже понад 13 тисяч лікарів успішно пройшли навчання та отримали сертифікати.