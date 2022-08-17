Лише нещодавно на базі Тернопільської обласної клінічної лікарні вперше провели успішну операцію з пересадки серця, і ось лікарі відділення кардіохірургії та трансплантології провели другу операція із трансплантації нирки. Прооперували 58-річну жінку з Білецької громади Тернопільського району.

«Пацієнтка, яка в нас прооперована, на листку очікування перебувала від травня цього року. Хворіє з 2016-го, коли перенесла хронічний гломерулогефрит. Донором був чоловік, у якого стався інсульт», – розповідає хірург-трансплантолог, завідувач відділення кардіохірургії та трансплантології Володимир Мороз. За його словами, операція пройшла без ускладнення. «Стан пацієнтки після операції був задовільний, ми вже її виписали. І, власне, це тільки початок», – зауважує Володимир Мороз. На тому, що відділення створювали для ефективної і плідної роботи, наголошує генеральний директор КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» Василь Бліхар. І додає: «На превеликий жаль, список реципієнтів з хворобою нирок величезний. В Тернопільській області на хронічному гемодіалізі – більше двохсот пацієнтів, а людей, які перебувають в додіалізному періоді і потребують трансплантації нирки, – в рази більше».

Що стосується нашого відділення трансплантології, то, як наголошує Василь Бліхар, спеціалістів готували на різних базах.

«І теоретично, і практично вони готові до трансплантації серця, нирок, печінки, легень. Наші офтальмологи також готуються до пересадки рогівки», – зазначив В. Бліхар.

Лариса Федірко, якій провели трансплантацію нирки, – щаслива, що може продовжити жити повноцінно і без болю, безмежно вдячна за це медикам і донору.

Перед випискою пані Галина поспілкувалася з журналістами, яким розповіла свої емоції напередодні операції та після її проведення. Каже, що високо оцінює роботу медиків Тернопільської обласної клінічної лікарні і дуже цінує те, що для неї було зроблено.

«У травні завідувачка нефрологічного відділення Галина Симко запропонувала стати на чергу на донорську нирку і, дякувати Богу, я вже прооперована», – зазначає пацієнтка.

Додамо, у Тернопільській області – більше двох тисяч пацієнтів з хворобою нирок. І, на жаль, половина з них – з хронічною формою ниркової недостатності.

«Дуже прикро, що це хвороба молодого віку. Вона дуже швидко призводить до інвалідизації і потребує нирковозамісної терапії», – каже Галина Симко.

На тому, що лист очікування на трансплантацію органів – великий, наголошує й завідувач відділення кардіохірургії та трансплантології Володимир Мороз.