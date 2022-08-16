Важливо здати аналізи та проконсультуватися з лікарем.
На зміну літньому сонцю прийшли дощі, вітер та вогкість. Організм, який звик до тепла, страждає від різкого переходу і потребує додаткової підтримки. Щоб забезпечити її – на допомогу приходять вітамінні комплекси, передає 24 Канал .
На жаль, вітаміни з ягід та фруктів, які ми вживали протягом літа, а також сонце у комплексі зі свіжим повітрям запасаються в організмі. Частина їх – водорозчинні вітаміни – витрачаються відразу. Жиророзчинні запасаються в незначних кількостях – і кілька місяців холодів їх вистачить.
Тому жителям регіонів із малою кількістю сонця та дорогими овочами із супермаркетів не варто входити восени без вітамінів.
Ось як почати приймати їх правильно.
Крок 1: здаємо аналізи
Цей крок допоможе з’ясувати, від яких саме дефіцитів страждає ваш організм, а також унеможливить передозування тими вітамінами, які у вас надміру.
- Клінічний аналіз крові. Аналіз дозволить оцінити стан здоров’я загалом: чи гаразд ваша імунна система, чи немає запальних процесів тощо.
- Біохімічний аналіз крові. Допомагає дізнатися про стан окремих органів: печінки, нирок, підшлункової залози, серцево-судинної системи.
- Аналіз на вміст вітамінів . Це дослідження дозволить виявити життєвий рівень окремих вітамінів. Саме завдяки йому можна робити висновки, які вітаміни варто пропити.
- Аналіз мінералами. Калій, магній, фосфор, сірка, залізо, йод, мідь та інші. Вони необхідні нашому організму не менш вітаміни; при цьому далеко не всі з них ми отримуємо у достатньому обсязі з їжі.
- Аналіз гормонів. Насамперед слід перевірити статеві та гормони щитовидної залози.
Крок 2: консультуємося з фахівцем
Маючи на руках результати, потрібно звертатися до лікаря, який зможе прочитати аналізи та виписати на їх основі відповідні препарати з правильним дозуванням, а також скоригує раціон. Не варто намагатися аналізувати результати самому: ви можете опустити деталі.
Крок 3: купуємо якісні вітаміни
Не всі вітамінні комплекси мають збалансований склад. Іноді добавки містять вітаміни у важкозасвоюваних формах або дуже низькому дозуванні. Нерідко до складу одного комплексу входять речовини, які «конкурують» між собою і зрештою погано засвоюються. У найкращому разі такий курс не продемонструє жодного ефекту, у гіршому – спровокує алергічну реакцію.
Тому фахівці рекомендують ретельно вивчити склад препарату , перевірити виробника та купувати вітаміни, які виписав лікар, а не те, що порадили друзі чи блогери.