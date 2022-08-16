Важливо здати аналізи та проконсультуватися з лікарем.

На зміну літньому сонцю прийшли дощі, вітер та вогкість. Організм, який звик до тепла, страждає від різкого переходу і потребує додаткової підтримки. Щоб забезпечити її – на допомогу приходять вітамінні комплекси, передає 24 Канал .

На жаль, вітаміни з ягід та фруктів, які ми вживали протягом літа, а також сонце у комплексі зі свіжим повітрям запасаються в організмі. Частина їх – водорозчинні вітаміни – витрачаються відразу. Жиророзчинні запасаються в незначних кількостях – і кілька місяців холодів їх вистачить.

Тому жителям регіонів із малою кількістю сонця та дорогими овочами із супермаркетів не варто входити восени без вітамінів.

Ось як почати приймати їх правильно.

Крок 1: здаємо аналізи

Цей крок допоможе з’ясувати, від яких саме дефіцитів страждає ваш організм, а також унеможливить передозування тими вітамінами, які у вас надміру.

Клінічний аналіз крові. Аналіз дозволить оцінити стан здоров’я загалом: чи гаразд ваша імунна система, чи немає запальних процесів тощо.

Біохімічний аналіз крові. Допомагає дізнатися про стан окремих органів: печінки, нирок, підшлункової залози, серцево-судинної системи.

Аналіз на вміст вітамінів . Це дослідження дозволить виявити життєвий рівень окремих вітамінів. Саме завдяки йому можна робити висновки, які вітаміни варто пропити.

Аналіз мінералами. Калій, магній, фосфор, сірка, залізо, йод, мідь та інші. Вони необхідні нашому організму не менш вітаміни; при цьому далеко не всі з них ми отримуємо у достатньому обсязі з їжі.

Аналіз гормонів. Насамперед слід перевірити статеві та гормони щитовидної залози.

Крок 2: консультуємося з фахівцем

Маючи на руках результати, потрібно звертатися до лікаря, який зможе прочитати аналізи та виписати на їх основі відповідні препарати з правильним дозуванням, а також скоригує раціон. Не варто намагатися аналізувати результати самому: ви можете опустити деталі.

Крок 3: купуємо якісні вітаміни

Не всі вітамінні комплекси мають збалансований склад. Іноді добавки містять вітаміни у важкозасвоюваних формах або дуже низькому дозуванні. Нерідко до складу одного комплексу входять речовини, які «конкурують» між собою і зрештою погано засвоюються. У найкращому разі такий курс не продемонструє жодного ефекту, у гіршому – спровокує алергічну реакцію.

Тому фахівці рекомендують ретельно вивчити склад препарату , перевірити виробника та купувати вітаміни, які виписав лікар, а не те, що порадили друзі чи блогери.