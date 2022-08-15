Юрія Борейчука звільнили з посади начальника Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.
15 серпня Зеленський звільнив голів управлінь СБУ у Київській, Львівській та Тернопільській областях. Відповідний указ з’явився на сайті президента України.
Довідка: Юрій Іванович Борейчук (нар. 25 січня 1968, Рівненська область, Україна) — полковник Служби безпеки України.
Військове звання полковник присвоєне у березні 2010 року.
З 7 листопада 2019 року — начальник Управління СБУ в Тернопільській області.